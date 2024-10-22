Yumuşacık ve çok lezzetli! Tarçınlı çörek (Cinnamon Roll) nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları ile tam ölçülü tarçınlı çörek tarifi!
Güne, sıcacık ve tatlı bir çörek kokusuyla uyanmak ister misiniz? Ev yapımı tarçınlı çörekler, sadece lezzetiyle değil, hazırlanışındaki kolaylıkla da vazgeçilmez olacak! İşte tarifin detayları...
Tarçın ve şekerin buluştuğu yumuşacık hamurdan bir lokma almak, kahvaltınızı unutulmaz bir deneyime dönüştürebilir. İşte evde hazırlayabileceğiniz mükemmel bir tarçınlı çörek tarifi!
MALZEMELER
Hamur İçin:
½ su bardağı tuzsuz tereyağı (eritilmiş)
2 su bardağı tam yağlı süt (ılık)
½ su bardağı toz şeker
2 ¼ çay kaşığı aktif kuru maya
5 su bardağı un (bölünmüş)
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 çay kaşığı tuz
İç Malzeme:
¾ su bardağı tereyağı (yumuşatılmış)
¾ su bardağı açık kahverengi şeker
2 yemek kaşığı öğütülmüş tarçın
Süsleme:
Krem peynir (113 g), yumuşatılmış
2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
2 yemek kaşığı tam yağlı süt
1 çay kaşığı vanilya özü
1 su bardağı pudra şekeri
TARÇINLI ÇÖREK YAPIMI: HAMURU HAZIRLAYIN
Büyük bir kasede, ılık sütü, eritilmiş tereyağını ve şekeri çırpın. Karışımın sıcaklığının 37-43 derece arasında olmasına dikkat edin. Eğer daha sıcaksa, hafifçe soğumasını bekleyin. Ardından, aktif kuru mayayı karışımın üzerine serpin ve 1 dakika bekletin.
4 su bardağı unu ekleyin ve tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Kaseyi bir havlu veya streç filmle örtün ve 1 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Bu sürenin sonunda hamur neredeyse iki katına çıkmış olmalıdır.
HAMURU YOĞURUN VE ŞEKİLLENDİRİN
Mayalanmış hamurun üzerine ¾ su bardağı un, kabartma tozu ve tuz ekleyerek karıştırın. Hamuru unlanmış bir yüzeye alın ve yapışkanlığı gidene kadar hafifçe yoğurun. Daha sonra, hamuru yaklaşık 1 cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. Kenarları düzeltin ve eşit bir dikdörtgen elde edin.
İÇ HARCI EKLEYİN
Yumuşatılmış tereyağını hamurun üzerine eşit şekilde sürün. Ardından esmer şekeri ve tarçını karışımın üzerine serpin ve hafifçe bastırarak tereyağına yapışmasını sağlayın.
Hamuru uzun kenarından başlayarak sıkıca rulo haline getirin ve bir kütük oluşturun. Dikiş yerini sıkıştırarak kapatın ve her iki ucundaki pürüzleri kesin. Ruloyu ikiye bölün, ardından her parçayı 7 eşit dilime ayırın.
ÇÖREKLERİ FIRIN KABINA YERLEŞTİRİN
Yumuşatılmış tereyağını hamurun üzerine eşit şekilde sürün. Ardından esmer şekeri ve tarçını karışımın üzerine serpin ve hafifçe bastırarak tereyağına yapışmasını sağlayın. Hamuru uzun kenarından başlayarak sıkıca rulo haline getirin ve bir kütük oluşturun. Dikiş yerini sıkıştırarak kapatın ve her iki ucundaki pürüzleri kesin. Ruloyu ikiye bölün, ardından her parçayı 7 eşit dilime ayırın.
PİŞİRME VE SÜSLEME: FIRINI ISITIN VE ÇÖREKLERİ PİŞİRİN
Fırını 180 dereceye önceden ısıtın. Mayalanmış çöreklerin üzerindeki streç filmi çıkarın ve fırına verin. Çörekleri 25-30 dakika, altın rengi kahverengi olana kadar pişirin.
KREM PEYNİR SOSUNU HAZIRLAYIN
Orta boy bir kapta krem peynir, tereyağı, tam yağlı süt, vanilya özü ve pudra şekerini pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Fırından çıkan sıcak çöreklerin üzerine hazırladığınız krem peynir sosunu gezdirin.
TARÇINLI ÇÖREK YAPIMININ PÜF NOKTALARI: HAMUR SICAKLIĞI
Hamur karışımının ılık olması mayanın aktifleşmesi için önemlidir. Çok sıcak olursa maya ölebilir, soğuk olursa ise yeterince kabarmaz.
MAYALANMA SÜRESİ
Hamurun iyi mayalanması için sıcak ve nemli bir ortam tercih edin. Fırını hafifçe ısıtıp kapattıktan sonra içinde mayalanması, ideal koşulları sağlar.
KREMA PEYNİR SOSUNU SICAKKEN EKLEYİN
Çörekler fırından çıkar çıkmaz sosu dökmek, sosun daha iyi emilmesini sağlar ve çöreklerin daha lezzetli olmasına katkıda bulunur.
SONUÇ
Ev yapımı tarçınlı çörekler, her evde kolayca hazırlanabilecek, hem göze hem de damağa hitap eden enfes bir tatlıdır. Özellikle kahvaltı veya brunch sofralarına eklediği nostaljik lezzet ile fark yaratır.
Bu tarif sayesinde, evde kolayca yapabileceğiniz tarçınlı çöreklerle sevdiklerinizi mutlu edebilir ve mutfakta harika anılar biriktirebilirsiniz.
Kaynak: Tasty