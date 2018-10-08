Poğaça yapmaya karar verdiyseniz zaman harcamayı gözden çıkarmışsınız demektir. Çünkü hamuru mayalatmak hem zaman alır hem de tarifi doğru uygulamaktan geçer. Hamurunuz mayalandıktan sonrası ise tarif oldukça pratiktir.

Sodyum, potasyum, demir, folik asit açısından zengin olan mayalı hamurun yaklaşık 100 gramı 300 kaloridir. İşte iştah açan, tatlı ya da tuzlu yiyeceklerle beraber tüketilebilen poğaça tarifimiz...

MAYALI POFUDUK POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket yaş maya

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kaşığı şeker

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam

Nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında beklemiş mayanızı ılık süt ve suyunuzu derin bir kapta karıştırın. Tezgahta yapacaksanız kabınızın altına kalın bir havlu koyabilirsiniz. Hamurun mayalanması için soğuktan uzak durması gerekir. Ardından sıvı yağ, yumurta, tuz ve şekeri ekleyin. Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Ardından yavaş yavaş un eklerek yoğurtmaya başlayın. Unu birden doldurmuyoruz ki ayarını kaçırmayalım. Yaklaşık 20 dakika yoğuracağız. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuzun üzerini nemli bezle kapatıp yine oda sıcaklığında beklemeye alıyoruz. 1 saat mayalanmalı. Hamurunuz koyduğunuz halinden neredeyse 2 kat fazla görünmelidir. Mayalanma işlemi bitince eşit yuvarlaklar şeklinde yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Dizme işleminden sonra 10 dakikada bu şekilde mayalanması için fırsat verin. Daha sonra yumurta sarısı sürüp susam serpin. 200 dakikalık fırında üzeri kızarana dek pişirin. Fırından çıkarıp bir derin bir tabağa dizin. Hava alacak şekilde üzerini örtü ile örtebilirsiniz. Yalnız hava almasına dikkat edin terleme yapmasın. Hazırladığınız poğanın içine kaşar peynir ve salatalık dilimleri koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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