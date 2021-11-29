Yunan alfabesi tarihî dönemden çağdaş döneme kadar çeşitli değişikliklerle aslen Yunancanın yazımında kullanılan alfabedir. Aslen Fenike alfabesinden türetilmiş ve İlk olarak MÖ 9. yüzyıl sonlarında ya da 8. yüzyıl başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Latin ve Kiril alfabelerinin atasıdır. Günümüzde Yunanca yazmak dışında matematikte, temel ve mühendislik bilimlerinde bilimsel gösterimler olarak kullanılır. Alfabe, yedisi ünlü, on beşi ünsüz, ikisi ise birleşik yirmi dört harften oluşur. Koronavirüsün son varyantına Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen Omicron ise Yunan Alfabesi'nde 15. harftir.

İşte Yunan Alfabesi'ndeki harfler ve okunuşları:

Α - α (alfa)

Β - β (beta)

Γ - γ (gamma)

Δ - δ (delta)

Ε - ε (epsilon)

Ζ - ζ (zeta)

Η - η (ita)

Θ - θ (teta)

Ι - ι (ıota)

Κ - κ (kappa)

Λ - λ (lambda)

Μ - μ (mi)

Ν - ν (ni)

Ξ - ξ (xi)

Ο - ο (omicron)

Π - π (pi)

Ρ - ρ (ro)

Σ - σ ς (sigma)

Τ - τ (taf)

Υ - υ (upsilon)

Φ - φ (fi)

Χ - χ (chi)

Ψ - ψ (psi)

Ω - ω (omega)