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        Haberler Dünya Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 denize düştü

        Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 denize düştü

        Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı dün gerçekleşen eğitim uçuşu sırasında Ege Denizi'nde düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 07:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 07:47
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        Yunanistan'a ait F-16 denize düştü
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        Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde bulunan Arsura Adası (Psathoura) açıklarında dün gerçekleşen eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

        Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı.

        F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.

        Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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