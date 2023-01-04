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Yunan mitolojisinin Medusa'sının bilinmeyen korkunç hikayesi!

Yunan mitolojisinden bilinen Medusa, genellikle insanları bakınca taşa çeviren ve saçları yerine kafasında yılanlar olan bir kadın olarak tanınır. Ancak Medusa’nın mitolojide geçen asıl hikayesine baktığımızda uğradığı haksızlık ve zulüm nedeniyle bu hale geldiğini görüyoruz. İşte, Yunan mitolojisinden Medusa’nın hikayesi…

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  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    YUNAN MİTOLOJİSİNDEN TRAJİK HİKAYE

    Medusa Yunan Mitolojisi’nde yeraltı dünyasının dişi canavarı olan üç Gorgono’dan birisidir. ‘Gorgo’ kelimesi Yunanca'da ‘korkunç ve berbat’ anlamına gelir. Bu kelimeden ortaya çıkan Gorgonlar, Yunan mitolojisinde efsaneleşen dişi canavarlardır ve 3 kardeştir.
  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    Bunlar, Medusa, Stheno ve Eurayale’dir. Bu üç kız kardeşten sadece Medusa ölümlüdür. 3 kız kardeş Gorgon olmadan önce, Athena’nın tapınağında yaşıyordu. Athena, kendisinin daha güzel ve zeki olduğunu düşündüğü için Medusa’nın tapınağa gelmesine izin verir.
  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    POSEİDON, MEDUSA'YA AŞIK OLUR

    Athena’nın eşi olan denizlerin tanrısı Poseidon ise Medusa’nın güzelliğinden etkilenir. Ancak Medusa ölümlü olduğu için ilgisini belli edemez çünkü küçümseneceğini düşünür.
  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    Medusa’nın güzelliği ise göz kamaştırıcı derecededir. Poseidon, dünyalar güzeli Medusa’ya aşık olur ve gözü başka bir şey görmez. Medusa ve kız kardeşleri ise kendilerini tapınağa adamışlardır.
  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    Poseidon kimseye bir şey söylemese de Zeus, onun Medusa’ya olan ilgisinden haberdardır. Bir gün Poseidon gizlice tapınağa girer ve Medusa’ya zorla sahip olur.
  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    ATHENA'NIN GAZABI

    Medusa uğradığı kötü olaydan sonra tapınakta kalmaya devam eder ve harap bir hale gelir. Athena ise olayları kısa bir süre içerisinde duyduktan sonra kıskançlık ve öfke ile Medusa ile kardeşlerini birer Gorgona dönüştürür.
  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    Bir ifrite dönüşen Medusa, baktığı herkesi taşa çevirir ve güzelliği mahvolur. Athena, Medusa ve kız kardeşlerini Hyperborea’ya sürgüne gönderir.

    Ancak Athena’nın öfkesi dinmez, kardeşi Perseus’tan Medusa’yı öldürmesini ister. Perseus yanına bir ayna alır ve Medusa kendisine bakarak taşa dönüşürken kafasını keserek öldürür.
  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    MEDUSA'NIN HİKAYESİ TERSİNE ÇEVİRİLİR

    Bugün Medusa’nın kabartmalarının en ünlüsü de Türkiye’de bulunur. İki Didim’de bulunan Apollon Tapınağı’nda ikincisi ise İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’nda yer alır.

    Didim’de bulunan Medusa heykelinin, Apollon Tapınağı’nı koruduğu rivayet edilir. Sebebi ise Medusa’nın baktığı her şeyi taşa çevirmesidir.
  • Medusa'nın bilinmeyen korkunç ve trajik hikayesi!

    İtalyan sanatçı Luciano Garbati’nin 2008’de yaptığı Medusa heykeli, bilinen miti yeniden canlandırıyor. Heykelde işler tersine çevriliyor, Medusa’nın bir elinde kılıç, diğer elinde ise Perseus’un kafası bulunur. Heykelde yüzyıllarca anlatılan canavar tasviri tersine çevrilmek istenmiş. “Medusa, Perseus’un Başı ile” adlandırılan heykel bugün hala New York Ceza Mahkemesi’nin önünde adalet simgesi olarak sergilenir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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