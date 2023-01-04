Bunlar, Medusa, Stheno ve Eurayale’dir. Bu üç kız kardeşten sadece Medusa ölümlüdür. 3 kız kardeş Gorgon olmadan önce, Athena’nın tapınağında yaşıyordu. Athena, kendisinin daha güzel ve zeki olduğunu düşündüğü için Medusa’nın tapınağa gelmesine izin verir.