Miçotakis: Türkiye ile silahlanma yarışında değiliz 0:00 / 0:00

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile imzaladıkları yeni savunma anlaşması sonrası Türkiye ile bir silahlanma yarışında olmadıklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'ın Fransa'dan üç fırkateyn aldığı, yaklaşık 3 milyar Euro değerinde savunma anlaşması imzalamasından iki gün sonra açıklamalarda bulundu.

Associated Press'te yer alan haberde Miçotakis, Türkiye ile bir silahlanma yarışında olmadığını, komşu ülke ile farklılıkları diyalog yoluyla çözmeyi umduklarını ancak Yunanistan'ın da kendisini savunması gerektiğini söyledi.

"PEK ÇOK KONUDA FARKLILIKLARIMIZ VAR AMA..."

Atina'da bir Demokrasi Forumu konferansında konuşan Miçotakis, "Çok karmaşık bir bölgede yaşadığımız gerçeğini görmezden gelemeyiz. Bu görmezden gelemeyeceğimiz bir coğrafya gerçeğidir" dedi.

Miçotakis, "Türkiye ile silahlanma yarışına girmek niyetinde değilim, Türkiye'ye her zaman dostluk eli uzatıyorum. Pek çok konuda büyük farklılıklarımız var ama bu farklılıkları diyalog yoluyla çözmenin bir yolu olmalı. Aynı zamanda topraklarımızı, toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi, egemenlik haklarımızı savunacağız. Bunu yapabilmek için de güçlü bir savunmaya ihtiyacımız var." dedi.

Yunanistan'ın satın alacağı Fransız fırkateynleri, "donanmayı yeni bir dijital çağa sokacak ve gelecek yıl için bize çok güçlü bir savunma yeteneği kazandıracak” dedi.

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı anlaşma, üçüncü bir ülkenin saldırısı durumunda karşılıklı yardım anlaşması içeriyor.