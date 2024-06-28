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        Haberler Dünya Avrupa Yunanistan'da 20 F-35 alımına onay | Dış Haberler

        Yunanistan Meclis Silahlanma Komisyonu'ndan 20 F-35 alımına onay

        Yunanistan'da Meclis Silahlanma Komisyonu, 20 F-35 satın alınması ve Constellation tipi fırkateyn inşa programına katılımın değerlendirilmesi teklifini kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 06:31 Güncelleme: 28.06.2024 - 06:31
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        Yunanistan'da 20 F-35 alımına onay
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        Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Meclis Silahlanma Komisyonuna 20 F-35 satın alınması ve Constellation tipi fırkateyn inşa edilmesine ilişkin programa katılımın değerlendirme çalışmasına yönelik teklifler sundu.

        Bakan Dendias, F-35 askeri uçakların ülkenin caydırıcı gücünü artıracağını savundu.

        Dendias, Constellation tipi fırkateynin Yunanistan'da inşa edilmesine ilişkin programa katılım kararının alınması halinde, bu fırkateynin de Yunanistan Deniz Kuvvetleri için önemli bir güç olacağını ileri sürdü.

        AA'nın Yunanistan'ın Devlet Ajansı AMNA'ya dayandırdığı habere göre; Dendias'ın F-35 ve Constellation tipi fırkateynlere ilişkin teklifi Komisyonda çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.

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        #yunanistan
        #F-35
        #Nikos Dendias
        #haberler
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