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Yunanistan'da Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle yas çağrısı yapıldı

Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Yunan Kilisesi 1 günlük yas çağrısı yaptı. Ülke genelinde kiliselerde öğle saatlerinde çan çalınacağı ve bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi

ayasofya
HABERTURK.COM

İstanbul'da Ayasofya Camii dualar ve Cuma namazı ile kapılarını ibadete açarken, Yunanistan'da 1 günlük yas çağrısı yapıldı.

Yunan Kilisesi Başpiskoposu tarafından yapılan çağrıda, "Bugün tüm Hristiyanlık için bir yas günüdür" ifadeleri kullanıldı. Başpiskopos Ieronymos, "Ayasofya inancımızın sembolu ve evrensel bir kültür anıtıdır" şeklinde konuştu.

Yunanistan genelinde yapılan yas çağrısı nedeniyle, öğle vakti tüm kiliselerden çan çalınacağı ve kiliselerdeki bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

Başpiskoposun akşam saatlerinde Atina'da özel bir ayine katılacağı ve Meryem Ana'nın şerefine Akathist ilahisini söyleyeceği ifade edildi. Yunan geleneklerinde, aynı ayinin 1453'te Bizans İmparatorluğu'nun düşüşünden hemen önce Ayasofya'da yapılandığına inanılıyor.

Atina ve Selanik'te dini ve milliyetçi grupların günün ilerleyen saatlerinde gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

16 Temmuz'da Amerika Yunan Ortodoks Başpiskoposluğu yönetiminde yapılan toplantıda Ayasofya kararına ilişkin görüşme gerçekleşmişti. Amerika Başpiskoposu Elpidophoros'un yönetiminde gerçekleşen toplantıda, 24 Temmuz'un yas günü olması kararlaştırılmıştı.

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YORUMLAR

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  • erdinccansiz@gmail.com 2 saat önce Hayır Yunanistan’a ne oluyor? Bir tek hristiyan onlar mı?
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  • kkalav 3 saat önce gavurlar kudursun
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  • cancan1709 3 saat önce Isterseniz sonuna kadar indirin kimin umrunda
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