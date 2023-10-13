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        Haberler Dünya Yunanistan'da Filistine destek gösterisi yapıldı

        Yunanistan'da Filistine destek gösterisi yapıldı

        Eleftheria Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, Filistin'e destek vererek İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. Öte yandan Asya ülkelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 21:44 Güncelleme: 13.10.2023 - 21:44
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        Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi
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        Yunanistan'ın başkenti Atina’da Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

        Eleftheria Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

        Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Yunanistan'da yaşayan Filistinliler, Müslüman topluluklardan üyeler ile sol ve anarşist gruplar katıldı.

        Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin kuşatmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

        Gösteriyi İsrail Büyükelçiliği önünde tamamlayan katılımcılar olaysız dağıldı.

        ASYA ÜLKELERİNDE PROTESTO

        Öte yandan Asya ülkelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

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        Bangladeş'in başkenti Dakka'da cuma namazının ardından toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına karşı yürüyüş düzenledi.

        Afganistan'da başkent Kabil ve diğer kentlerde toplanan protestocular, İslam dünyası liderlerine Filistin'i koruma çağrısı yaptı.

        Hindistan'ın güney doğusundaki Telangana eyaletinin başkenti Hyderabad kentinde polis, Filistin'e destek protestosu için toplanan bir grubu gösteri izni almadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

        Cammu Keşmir'in Hindistan'ın yönetimindeki Budgam bölgesinde toplanan 200'den fazla protestocu da Gazze halkı için dualar etti ve Filistin'e destek sloganları attı. Tartışmalı bölgenin Srinagar kentinde ise yetkililer cuma namazı öncesinde merkez camiyi kapattı.

        Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, eski Malezya Başbakanları Mahathir Muhammed ve Muhyiddin Yasin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınayan gösterilere öncülük etti. Görevdeki Malezya Başbakanı Enver İbrahim de Filistinliler için bağış toplama etkinliğine katıldı.

        Endonezya'da başkent Jakarta ve ülkenin diğer kentlerinde halk, Filistin'e destek için toplandı ve camilerde dualar edildi.

        Avustralya Filistin Müdafaa Ağı, Birleşmiş Milletlerin İsrail'in saldırılarına ilişkin hazırladığı raporlara işaret ederek, Avustralya hükümetine İsrail'in eylemlerini kınama çağrısı yaptı.

        Pakistan'da cuma namazının ardından toplanan yüzlerce protestocu, İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak saldırılara tepki göstermişti.

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        #yunanistan
        #Filistine destek
        #haberler
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