Yunanistan'da vakalar 10 kat arttı: Sert tedbirler! 0:00 / 0:00

AA

Yunanistan'da son bir ayda yaklaşık 10 katına çıkan günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle tedbirler sıkılaştırılıyor.

Ülkede vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere çok sayıda önlem hayata geçirilmeye başlarken, bazı sektör çalışanlarının aşı olmayı reddetmesi halinde açığa alınması da uygulanmaya başlayacak yeni kararlar arasında yer alıyor.

Yunanistan'da günlük vaka sayısının en düşük seviyelerini gördüğü 13 Haziran'da sadece 297 kişinin testi pozitif çıkarken, bu sayı 29 Haziran'da 605'e, 6 Temmuz'da ise 1797'ye çıktı.

Günlük Kovid-19 vaka sayısının 12 Temmuz'da 2065'e çıktığı ülkede, bu sayı, 13 Temmuz'da 3 bin 109'a kadar yükseldi.

SERT DÜZENLEMELER GELECEK

Turizm sezonunun da açılmasının etkisiyle vaka sayılarında kaydedilen ciddi artış, yetkilileri özellikle aşılama programı konusunda daha sert düzenlemeleri hayata geçirmeye mecbur bıraktı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 12 Temmuz'da açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda, ülkedeki sağlık personeline,1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere aşı olma zorunluluğu getirildi. Aşı olmayı reddeden çalışanlar, açığa alınacak, tedbiri ihlal eden hastanelere 50 bin avro para cezası uygulanacak.

Bunun yanı sıra huzurevi çalışanlarının da aşı olmayı reddetmesi halinde 16 Ağustos'tan itibaren açığa alınacağı Yunanistan'da, tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verilecek. Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmayacak.

"KONTROLÜ KAYBETTİĞİMİZ İZLENİMİ VERMEMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Gelirlerinin büyük bölümü turizme bağlı olan Yunanistan'da Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis, düzenlediği basın toplantısında, "Turizm sektörümüzün normal şekilde devam edebilmesi ve işleyebilmesi için pandeminin kontrolünü kaybettiğimiz izlenimini vermemek çok önemli. Yunanistan ekonomisinin gidişatı, tedbirlere ne kadar uyduğumuza ve pandemiyi ne kadar kontrol ettiğimize bağlı olacak." ifadesini kullandı.

11 milyon nüfuslu Yunanistan'da salgının başından bu yana 444 bin 783 vaka, 12 bin 806 Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi.

Ülkede halkın yüzde 41'i aşı sürecini tamamlamış bulunuyor.

Özellikle iş gücünü oluşturan ve eğitimlerini sürdüren genç nüfusun aşılama oranını artırmak için en az bir doz aşı vurulan 18-25 yaş arası vatandaşlara 150'şer avro nakit teşviki sağlanıyor. Askeri personele ise her doz aşının ardından 5 günlük izin veriliyor.

Ülkeye gelen turistlerin de aşılı olması veya varıştan en fazla 72 saat öncesine ait PCR test sonucunun negatif çıktığını beyan etmesi gerekiyor. Bunlara ek olarak Yunanistan'ın sınır noktalarında ziyaretçilere rastgele hızlı tanı testleri uygulanıyor.