Yunanistan'da hükümet altı gün çalışma sistemini yasallaştırdı

Yunanistan'da 1 Temmuz'da haftalık çalışma saatinin 48'e çıkarılması kanunu yürürlüğe girdi.

'Büyüme odaklı' altı günlük çalışma haftası sisteminin getirildiğini belirten hükümet, azalan nüfus ve kalifiye işçi sıkıntısı nedeniyle önlem alınması gerektiğini söylüyor.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler daha kısa çalışma haftaları uygulama fikrini hayata geçirirken Yunanistan'da çalışanlara, üretkenliği artırmayı amaçlayan alışılmışın dışında bir adımla, bundan böyle altıncı gün de çalışabilecekleri söylendi.

Ekonomik büyüme açısından bir zamanlar kıtanın en kötü mali krizinin kalbinde yer alan ülke, 48 saatlik bir çalışma haftası getirerek trendi yeniden tersine çevirdi. Sendikalar tarafından "barbarca" olarak nitelendirilen bu uygulama ile ilgili memur sendikası Adedy'nin icra kurulu üyesi Akis Sotiropoulos "Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Neredeyse diğer tüm medeni ülkeler haftada dört gün uygulamasına geçerken, Yunanistan tam tersini yapmaya karar veriyor." açıklamasını yaptı.

"DEMOGRAFİMİZ SAATLİ BOMBA"

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, geçen yıl kabul edilen daha geniş kapsamlı iş yasalarının bir parçası olan mevzuatı açıklamadan önce, öngörülen demografik değişimi 'saatli bir bomba' olarak nitelendirdi. Benzeri görülmemiş bir göçle, 2009'un sonlarında patlak veren ve neredeyse on yıldır devam eden borç krizinden bu yana çoğunluğu genç eğitimli yaklaşık 500 bin Yunanlının göç ettiği tahmin ediliyor.

Yetkililer, altı günlük programın yalnızca 24 saat hizmet veren özel işletmeler için geçerli olacağını söylüyor. Uzatılmış çalışma haftası kapsamında, belirli endüstri ve üretim tesislerindeki personel, günlük ücrete yüzde 40 oranında bir ek ücretle ödüllendirilerek günde iki saat daha fazla çalışma ya da sekiz saatlik ekstra bir vardiya yapma seçeneğine sahip olacak.

Merkez sağ hükümet, her iki seçeneğin de çalışanların fazla mesai için ücret alamaması sorununu çözeceğini ve aynı zamanda yaygın kayıt dışı çalışma sorununu ele alacağını iddia ediyor.

Mitsotakis, Yunan parlamentosunun yasayı onaylamasından önce yaptığı açıklamada, "Bu yasanın çekirdeği işçi dostudur ve son derece büyüme odaklıdır. Yunanistan'ı Avrupa'nın geri kalanıyla aynı çizgiye getiriyor" dedi.

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PROTESTOCULAR SOKAKLARDA

Ancak tepkiler çok şiddetli. İşyerinde denetim geleneğinin neredeyse hiç olmadığı bir ülkede, eleştirmenler reformun sonuçta beş günlük çalışma haftasının ölüm çanını çaldığını, özellikle de işverenlere altıncı bir iş gününün gerekli olup olmadığını dikte etme imkanı verdiğini iddia ediyor.

Protesto için şimdiden sokaklara dökülen muhaliflere göre reform, yasal korumaları aşındırıyor ve esneklik adına köklü işçi haklarını geri alıyor.

Sotiropoulos, "Gerçekte bu reform, ideolojik olarak sermaye için daha büyük karlar elde etmeye kendini adamış bir hükümet tarafından hayata geçirildi" ifadesini kullandı.

Bu önlemin kısmen, borç batağındaki Atina'nın ülkenin mali krizi sırasında kurtarma fonları karşılığında kemer sıkma önlemlerini yürürlüğe koyması sonucunda sendikaların da güçlerinin azalması nedeniyle mümkün olduğunu söyleyen Sotiropoulos, uzun süredir fazla mesainin işverenlerin daha fazla personel istihdam etmekten kaçınmasına yol açtığını savunuyor.

DÜNYA DÖRT GÜN SİSTEMİNE GEÇİYOR

Denenmiş olan dört günlük hafta programları defalarca üretkenlik düzeylerinde artış göstermiş ve araştırmacılar bu sonucu odaklanma düzeylerindeki iyileşmeye bağlamıştı. Belçika 2022 yılında çalışanlara çalışma haftalarını beş gün yerine dört güne yayma hakkını yasal olarak tanımış ve İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerde pilot uygulamalar gerçekleştiriliyor.

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AB'nin istatistik kurumu Eurostat'a göre Yunanlılar haftada ortalama 41 saat çalışarak AB'nin en uzun mesai saatlerini harcamakta, ancak yapılan anketler çok daha az ücret aldıklarını da ortaya koyuyor.

Sol muhalefet sık sık "İngiltere fiyatlarındaki bir ülkede Bulgaristan maaşlarından" yakınıyor ve bu olgunun beyin göçünü daha da kötüleştirdiğini iddia ediyor.

Yasa kapsamında çalışmaya teşvik edilen emekliler de tartışmaya dahil oldu.

Emekli Öğretmenler Sendikası (Pesek) Başkanı Grigoris Kalomoiris, "Hükümetin esasen söylediği şey 'Git ve daha uzun süre çalış, emekli olsan bile görmezden geleceğiz'. Yunanlıların çoğunluğunun ortalama 900 avro aylık maaşla ancak ayın 20'sine kadar hayatta kalabildiğini biliyorlar. Bu son barbarca önlem, temel sorun olan işgücü açığını çözmeyecek ve birçoğumuz bunun hiçbir zaman iş sahibi olamayacak işsiz genç Yunanlılara karşı büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz."