Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Yunanistan'da korkunç cinayet: Polonyalı kadın Kos Adası'nda ölü bulundu!

Yunanistan'ın Kos Adası'na yaşanan cinayet ülke gündemine oturdu. Yaz sezonunda Kos Adası'na çalışmak için gelen 27 yaşındaki Anastazja Rubinska'nın cansız bedeni polisin yoğun çalışmaları sonucu bulundu. Cinayete ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Yunanistan'da korkunç cinayet: Polonyalı kadın Kos Adası'nda ölü bulundu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yunanistan'ın Kos Adası'nda Polonyalı genç bir kadının öldürülmesi ülke gündemine oturdu. Polonya vatandaşı 27 yaşındaki Anastazja Rubinska, polisin yoğun aramaları sonucu Kos Adası'nda ölü bulundu.

Yunan medyasında yer alan habere göre, 27 yaşındaki kadının cansız bedeni ortadan ikiye ayrılmış şekilde bir çarşafa sarılı bulundu.

Vahşi cinayetin ardından polis, cumartesi günü cinayetin baş şüphelisini gözaltına aldı. Rubinska'nın cansız bedeni 32 yaşındaki Bangladeşli adamın evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulundu.

Rubinska'nın cep telefonu da cumartesi günü zanlının evinden yarım kilometre uzakta SIM kartı çıkarılmış olarak bulundu. Zanlının henüz cinayete ilişkin bir itirafta bulunmadığı belirtilirken, Yunan medyasında yer alan haberlerde şüphelinin evinde Rubinska'ya ait DNA izleri bulundu.

YAZIN OTELDE ÇALIŞMAK İÇİN YUNANİSTAN'A GELMİŞTİ

Rubinska'nın yaz sezonunda Kos Adası'ndaki bir otelde çalışmak için Yunanistan'a geldiği belirtildi. Salı günü ortağı Rubinska'nın kayıp olduğunu bildirdi.

Rubinska'nın kaybolmadan birkaç saat önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde Pakistanlı ve Bangladeşli dört erkekle tanıştığı ve oradan uzaklaştığı görüldü.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya'da göç yasasında tarihi hamle: Turist vizesiyle iş bulanlar kalabilecek
DÜNYA Almanya'da turist vizesi ile iş bulanlar kalabilecek
Almanya'nın en büyük eğlence parkında çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişi tahliye edildi
DÜNYA Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın paniği!
Kasırga binlerce kişiyi etkiledi: ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı
DÜNYA Kasırga binlerce kişiyi etkiledi!
Biden: Blinken, Çin'de çok iyi iş çıkardı
DÜNYA Biden: Blinken, Çin'de çok iyi iş çıkardı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki baskında herkesi dışarı çıkarttı
DÜNYA İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki herkesi dışarı ...
Acı hissetmiyor, acıkmıyor ve uyuyamıyor! Olivia Farnsworth süper insan gibi ama değil!
DÜNYA Acı hissetmiyor, acıkmıyor ve uyuyamıyor!
Birkaç saat içinde ölecek kişiyi önceden tahmin eden kedi Oscar! Doktorlar çözemedi!
DÜNYA Ölecek kişiyi önceden tahmin eden kedi Oscar!
Engelli olarak dünyaya gelen kadın anneliğin gücünü gösteriyor
DÜNYA Engelli olan genç kadın anneliğin gücünü gösteriyor
Dünya ülkelerinin birbirinden ilginç olan dışı 8 yasağı!
DÜNYA Dünya ülkelerinin olağan dışı 8 yasağı!
15 yaşındayken diş ağrısıyla uyuyan küçük kızın 32 yıl boyunca uyuduğu iddia ediliyor
DÜNYA "Diş ağrısıyla yattı 32 yıl boyunca uyudu" iddiası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.