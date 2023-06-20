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HABERTURK.COM

Yunanistan'ın Kos Adası'nda Polonyalı genç bir kadının öldürülmesi ülke gündemine oturdu. Polonya vatandaşı 27 yaşındaki Anastazja Rubinska, polisin yoğun aramaları sonucu Kos Adası'nda ölü bulundu.

Yunan medyasında yer alan habere göre, 27 yaşındaki kadının cansız bedeni ortadan ikiye ayrılmış şekilde bir çarşafa sarılı bulundu.

Vahşi cinayetin ardından polis, cumartesi günü cinayetin baş şüphelisini gözaltına aldı. Rubinska'nın cansız bedeni 32 yaşındaki Bangladeşli adamın evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulundu.

Rubinska'nın cep telefonu da cumartesi günü zanlının evinden yarım kilometre uzakta SIM kartı çıkarılmış olarak bulundu. Zanlının henüz cinayete ilişkin bir itirafta bulunmadığı belirtilirken, Yunan medyasında yer alan haberlerde şüphelinin evinde Rubinska'ya ait DNA izleri bulundu.

YAZIN OTELDE ÇALIŞMAK İÇİN YUNANİSTAN'A GELMİŞTİ

Rubinska'nın yaz sezonunda Kos Adası'ndaki bir otelde çalışmak için Yunanistan'a geldiği belirtildi. Salı günü ortağı Rubinska'nın kayıp olduğunu bildirdi.

Rubinska'nın kaybolmadan birkaç saat önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde Pakistanlı ve Bangladeşli dört erkekle tanıştığı ve oradan uzaklaştığı görüldü.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.