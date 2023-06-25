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Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis

Yunanistan'da genel seçimlerin kazananı Başbakan Miçotakis'in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi oldu. Oyların yüzde 40.5'ini alan Yeni Demokrasi Partisi, 300 sandalyeli parlamentonun 158'ini alarak tek başına iktidar olmak için gerekli olan 151 sandalye sayısını aştı. Miçotakis, seçim zaferinin, 'reformlar için yetki' olduğunu söyledi.

Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis
HABERTURK.COM

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, seçimin galibi oldu.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 97 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 40,55 oldu. Bu sonuçla 158 vekil almaya hak kazanan Yeni Demokrasi Partisi, tek başına iktidar oldu.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı alarak 48 vekil kazandı. SYRIZA, 21 Mayıs'ta yapılan seçimlere göre 2.5 puan kaybetti.

PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,87, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,67, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45, Zafer Partisi yüzde 3,71, Özgürlük Seyri Partisi yüze 3,17 oranında oy aldı.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,69 oy oranıyla meclise girdi. Spartalılar Partisi parlamentoya 12 vekil soktu.

Ülkede, Batı Trakya bölgesinde bulunan bir kent hariç tüm seçim bölgelerinde Yeni Demokrasi Partisi birinci parti oldu.

"SORUMLULUĞUM ARTTI"

Başbakan Miçotakis, başkent Atina'daki Yeni Demokrasi Partisi karargahında toplanan seçmenlerine bir konuşma yaptı.

Miçotakis, "Özgürce verilen bu destek, insanların umutlarına yanıt verme sorumluluğumu artırıyor. Şahsen, tüm imkanlarımla ülkeye hizmet etmek için daha da güçlü bir yükümlülük hissediyorum" dedi.

55 yaşındaki Miçotakis'in en öne çıkan vaatleri, turizm endüstrisinden elde edilen geliri artırma, istihdam yaratma ve ücretleri Avrupa Birliği ortalamasına yakın bir seviyeye yükseltme oldu.

4 TÜRK PARLAMENTOYA GİRDİ

Yunanistan’da düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Batı Trakya'dan 4 Türk aday parlamentoya girdi.

Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) Özgür Ferhat, PASOK Partisinden de geçen yıl Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan ihraç edilen İlhan Ahmet seçildi.

İskeçe ilinde ise SYRİZA'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK'tan Burhan Baran parlamentoya girmeyi başardı.

21 MAYIS'TAKİ SEÇİMLERDE HÜKÜMET KURULAMAMIŞTI

21 Mayıs'taki genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40,79 oy oranı ile birinci parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi'yi, SYRIZA yüzde 20,07 ile takip ederken, PASOK-KINAL yüzde 11,46, KKE yüzde 7,23, Yunan Çözümü yüzde 4,45 oranında oy almıştı.

Katılım oranının yüzde 61,1 olduğu seçimlerde, yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.

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