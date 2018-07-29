Yunanistan'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yunanistan'da başkent Atina'nın 40 kilometre doğusundaki Mati'de yaşanan yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde yüzlerce kişinin alevlerden kaçarak kıyıya kadar ulaştığı ve ateşten korunmak için suya girdiği görülüyor.

Yangında evini ve arabasını kaybede Kallia isimli bir kişi AP'ye verdiği mülakatta, "Resmi bir bilgilendirme yoktu. Evime ulaştım ve komşularımın bahçe hortumlarıyla evlerini ıslattıklarını gördüm. Neyin geldiğini bilmiyorlardı. Onları bilgilendirmeseydim, onlar da alevlere yakalanacaktı. Hiç kimseden hiçbir bilgi gelmed. Ne polis, ne itfaiye. Kimse insanlara, 'Kaçın, yanacaksınız' demedi" ifadeleriyle yetkili makamları eleştirdi.

Yunanistan'daki yangın felaketinin ardından yaklaşık 700 kişi, sığındıkları plajlara yanaşan botların yardımıyla kurtarılmıştı. Ancak yangında hayatını kaybeden 86 kişi içerisinde denizde boğulanlar da olduğu iddia ediliyor.

İŞTE FACİADAN SON GÖRÜNTÜLER

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