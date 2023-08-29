Haberler Dünya Yunanistan'daki yangınlar AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü

Yunanistan'daki yangınlar AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangınların, Avrupa Birliği (AB) içinde 2000 yılından bu yana tutulan kayıtlardaki en büyük yangınlar olduğu bildirildi. Anadolu Ajansı Giriş: 29.08.2023 - 15:01 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:01 facebook

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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, sadece Dedeağaç bölgesindeki yangınlarda yaklaşık 10 günde 81 bin hektar alan küle döndü.

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Bu yangınların Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi kayıtlarının tutulmaya başladığı 2000'den beri meydana gelen en büyük yangın olduğu belirtildi.