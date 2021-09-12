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Haberler Dünya SON DAKİKA: Yunanistan'dan savaş uçağı adımı: Rafale tipi savaş uçak sayısını 24'e çıkarıyor
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Yunanistan'dan savaş uçağı adımı: Rafale tipi savaş uçak sayısını 24'e çıkarıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir sonraki yıl için ekonomi planının açıklandığı Uluslararası Selanik Fuarı'nda konuştu. Miçotakis, Fransa'dan temin edilecek Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24 'e çıkarılacağını ifade etti

SON DAKİKA: Yunanistan'dan savaş uçağı adımı: Rafale tipi savaş uçak sayısını 24'e çıkarıyor
Yunanistan'dan savaş uçağı adımı!
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AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'nın Fransa'dan temin edeceği Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurdu.

Miçotakis, her yıl geleneksel olarak Başbakan'ın bir önceki yılın değerlendirmesini yapıp bir sonraki yıl için ekonomi planını açıkladığı Uluslararası Selanik Fuarı açılışında konuştu.

Geçen yıl karşılaşılan ulusal sorunlara karşı Atina'nın aktif bir diplomasi yürüttüğünü ve savunma gücünün artırıldığını savunan Başbakan Miçotakis, geçen yıl 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alınacağını duyurduğunu anımsatarak bu sayının yakın zamanda 24'e çıkacağını kaydetti.

MİÇOTAKİS'TEN GENÇLERE DESTEK

Başbakan Miçotakis, bu yıl 85'incisi düzenlenen fuarda vergi indirimi, genç istihdamının teşviki, artan enerji fiyatlarına karşı halka verilecek destek gibi ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikaları açıklarken bu yıl konuşmanın yapıldığı salondaki ilk sırada siyasiler yerine gençler oturdu.

Miçotakis, gençlerin son on yıllık süreçte ekonomik kriz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve doğal afetler gibi birçok sorunla karşı karşıya kalan nesil olduğuna dikkati çekerek genç istihdamını artırmaya yönelik hükümet programını da açıkladı.

GENÇLERE İLK İSTİHDAMDA MADDİ DESTEK

Daha önce hiç iş tecrübesi olmayan gençlerin 29 yaşını geçmemek kaydıyla, özel sektör tarafından istihdam edilmesi halinde 6 ay boyunca 600 avrosu işverene, 600 avrosu gençlere olmak üzere toplam 1200 avroluk destek verileceğini duyurdu.

AŞI OLAN GENÇLERE ÜCRETSİZ İNTERNET SÖZÜ

Miçotakis, 15-17 yaş grubu gençlere, Kovid-19'a karşı aşı olmaları halinde 50 GB ücretsiz internet sözü verdi ve özel iletişim vergisinde de indirime gidileceğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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