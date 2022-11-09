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Yunan unsurlarınca geri itilen göçmenler arasından 9 FETÖ üyesi çıktı

Aydın'da, Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botta düzensiz göçmenlerle birlikte 9 FETÖ üyesi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski jandarma yüzbaşı ve eski öğretmenin aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler arasından FETÖ üyeleri çıktı - Günün öne çıkan haberleri
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler arasından FETÖ üyeleri çıktı
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AA

Aydın'da, düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ üyesi yakalandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki İlyasağa mevkisinde lastik bottaki bir grubun Yunan unsurlarınca geri itildiği ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

9 KİŞİNİN FETÖ ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Lastik botta 16 Yemen, 13 Kongo, 6 Eritre, 2 Filistin ve 1 Ruanda uyruklu düzensiz göçmenin yanı sıra 10 Türk vatandaşı bulunduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken 10 Türk uyrukludan 9'unun FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden eski jandarma yüzbaşı I.Y., eski öğretmen A.K. ile H.A.S., Y.S. ve Ö.A. tutuklandı, 2'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si de serbest bırakıldı.

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