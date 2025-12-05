Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunanistan İsrail'den roketatar alımını onayladı | Dış Haberler

        Yunanistan İsrail'den roketatar alımını onayladı

        Yunanistan Parlamentosunun İsrail'den 36 PULS tipi çok namlulu roketatar sistemi alımını onayladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 20:00 Güncelleme: 05.12.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan İsrail'den roketatar alımını onayladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunanistan Parlamentosu, İsrail'den 36 PULS tipi çok namlulu roketatar sistemi alımını onayladı.

        Parlamento Savunma ve Dışişleri Komitesi, İsrail merkezli Elbit Systems firmasından 36 adet PULS tipi çoklu roketatar sisteminin tedarikine onay verdi.

        Anlaşmaya göre, PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi ve bu kapsamda Elbit Systems'in Yunan teknisyenlere eğitim sağlaması öngörülüyor.

        İki ülkenin ayrıca, Yunanistan'da çok katmanlı bir hava ve füze savunma sistemi kurulmasına yönelik yaklaşık 3 milyar avro değerindeki ayrı proje için müzakereleri sürdürdüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yunanistan
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"