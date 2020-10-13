Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor 0:00 / 0:00

AA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Oruç Reis bölgeden ayrılmadığı müddetçe Türkiye ile istikşafi görüşmelere oturmayacağız." dedi.

Dendias, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile Atina'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de NAVTEX (denizcilere duyuru) ilanının "provokasyon" ve Türkiye'nin bu bölgede "istikrarsızlık unsuru" olduğunu iddia etti.

Dendias, Türk yetkililerin ön koşulsuz diplomasi çağrılarına karşılık, "Oruç Reis bölgeden ayrılmadığı müddetçe Türkiye ile istikşafi görüşmelere oturmayacağız." ifadesini kullandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Champagne ise Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun düşürülmesi adına ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını kaydederek, krizin çözümü için diyalogdan yana olduklarını söyledi.

Konuya ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de temas halinde olduklarını dile getiren Champagne, "Gerginliğin giderileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan Champagne, Atina'daki temasları kapsamında Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da kabul edildi.

TÜRKİYE VE KKTC DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARINI SAVUNUYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi kara suları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında "adalet ve hakça paylaşım" ilkelerine vurgu yapıyor.

Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi "provokasyonla" suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayrimeşru taleplerini dayatmak için Avrupa Birliği'ni (AB) öne sürüyor.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, taleplerine "Sevilla Haritasını" dayanak gösteriyor ancak bu haritanın, uluslararası hukuk ve deniz hukukunda bir karşılığı bulunmuyor.

Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası’ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz’in ortasına kadar iniyor ve Türkiye’ye Antalya körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.

Türkiye, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin 61. turunun "yakında" İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.