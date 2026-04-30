Yunanistan’la reste rest!

Ekathimerini’de 28 Nisan günü yayımlanan ilk yazıya göre; Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis’in Trablus’ta Libyalı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Yunanistan ile Libya arasında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması konusunda müzakereleri ilerletme kararı alındı.

Gerapetritis, Libya Ulusal Birlik Geçici Hükümeti Başbakanı Abdul Hamid Dbeibah ve Dışişleri Bakanı Al Taher Salem al-Baour ile görüştü. Gerapetritis, bu temasların ardından, mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesi ve yeni düzenlemelerin hazırlanması için ortak bir komite kurulacağını açıkladı.

Atina kaynakları, bu sürecin iki ülke arasında ticaret, ulaşım ve enerji işbirliğini de genişleteceğini vurguladı.

Geçen yıl temmuz ayından bu yana ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemeye dikkat çeken Yunanlılar, Eylül 2025'te yapılan ilk teknik görüşmeler, Atina ile Trablus ve Bingazi arasında direkt uçuşların başlatılması ve genişletilmiş ticaret ve yatırım işbirliğine dikkat çektiler.

TÜRKİYE’NİN YANITI GECİKMEDİ

Gazetedeki ikinci yazı ise bu diplomatik açılıma Türkiye’nin sahadan yanıt verdiğini anlatıyordu. Gazetede dün yayımlanan haber/analizde, Ankara’nın 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını güçlendirmek amacıyla yeni adımlar attığı ifade edildi.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına atıf yapılarak; Bayraktar Akıncı tipi bir İHA’nın Türkiye’den kalkarak Libya’ya uzanan bir uçuş gerçekleştirdiği ve bunun 2019’daki deniz sınırlandırma mutabakatına uygun şekilde icra edildiği belirtildi. ABD Afrika Komutanlığı'nın komutasında Libya ve Fildişi Sahili kıyıları açıklarında düzenlenen askeri tatbikata katılan 30 ülkeden biri olan Türkiye, salı günü Türkiye'nin güneybatısından kalkıp Libya'nın batısına ulaşan insansız savaş uçağının uçuş haritasını yayınladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar Akıncı model insansız hava aracının uçuşunun "Türkiye ve Libya tarafından imzalanan 2019 deniz sınırlandırma mutabakat zaptı ile tanımlanan deniz egemenliği sınırlarına uygun olarak tatbikata katıldığını" belirtti.

YUNAN HAMLESİNE AKINCI İLE YANIT

Yunanistan basını, Türkiye’nin Libya ile deniz sınırı oluşturma tezinin uluslararası deniz hukukuyla çeliştiğini ileri sürerken, Atina’nın bu durumu egemenlik ve güvenlik açısından tehdit olarak gördüğünü ifade etti. İki yazının birlikte okunması, Doğu Akdeniz’de yeni bir denge arayışının başladığını ortaya koyuyor.

Daha net ifadeyle Yunanistan, Libya ile diplomatik ve hukuki zemini yeniden kurmaya çalışıyor. Türkiye ise askeri ve fiili varlığını sahada görünür kılarak pozisyonunu pekiştiriyor. Libya’daki iki başlı siyasi yapı ve enerji-jeopolitik rekabet birlikte düşünüldüğünde, Atina ile Ankara arasındaki bu “Libya hattı”nın önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de gerilimin ana eksenlerinden biri olmaya aday olduğu söylenebilir.

Son 15 yıldır Libya, batıda "Ulusal Birlik Hükümeti" ve doğuda güçlü lider Halife Haftar'ın hakim olduğu ülke parlamentosu olmak üzere iki rakip güç merkezi arasında bölünmüş durumda.

Türkiye Yunanistan’ın bu diplomatik hamlesine sahada askeri gücünü ve varlığını hissettirerek yanıt vermiş oldu.