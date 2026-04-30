        Yunanistan’la reste rest!

        Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesinde birer gün arayla yayımlanan iki haber/analiz, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında Libya üzerinden yürüyen yeni jeopolitik rekabeti gözler önüne serdi. İlk yazı Atina'nın diplomatik atağını anlatırken, ikinci yazı Ankara'nın sahadaki hamlesini bu girişime doğrudan yanıt olarak yorumladı

        30 Nisan 2026 - 11:22
        Ekathimerini’de 28 Nisan günü yayımlanan ilk yazıya göre; Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis’in Trablus’ta Libyalı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Yunanistan ile Libya arasında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması konusunda müzakereleri ilerletme kararı alındı.

        Gerapetritis, Libya Ulusal Birlik Geçici Hükümeti Başbakanı Abdul Hamid Dbeibah ve Dışişleri Bakanı Al Taher Salem al-Baour ile görüştü. Gerapetritis, bu temasların ardından, mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesi ve yeni düzenlemelerin hazırlanması için ortak bir komite kurulacağını açıkladı.

        Atina kaynakları, bu sürecin iki ülke arasında ticaret, ulaşım ve enerji işbirliğini de genişleteceğini vurguladı.

        REKLAM

        Geçen yıl temmuz ayından bu yana ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemeye dikkat çeken Yunanlılar, Eylül 2025'te yapılan ilk teknik görüşmeler, Atina ile Trablus ve Bingazi arasında direkt uçuşların başlatılması ve genişletilmiş ticaret ve yatırım işbirliğine dikkat çektiler.

        TÜRKİYE’NİN YANITI GECİKMEDİ

        Gazetedeki ikinci yazı ise bu diplomatik açılıma Türkiye’nin sahadan yanıt verdiğini anlatıyordu. Gazetede dün yayımlanan haber/analizde, Ankara’nın 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını güçlendirmek amacıyla yeni adımlar attığı ifade edildi.

        Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına atıf yapılarak; Bayraktar Akıncı tipi bir İHA’nın Türkiye’den kalkarak Libya’ya uzanan bir uçuş gerçekleştirdiği ve bunun 2019’daki deniz sınırlandırma mutabakatına uygun şekilde icra edildiği belirtildi. ABD Afrika Komutanlığı'nın komutasında Libya ve Fildişi Sahili kıyıları açıklarında düzenlenen askeri tatbikata katılan 30 ülkeden biri olan Türkiye, salı günü Türkiye'nin güneybatısından kalkıp Libya'nın batısına ulaşan insansız savaş uçağının uçuş haritasını yayınladı.

        REKLAM

        Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar Akıncı model insansız hava aracının uçuşunun "Türkiye ve Libya tarafından imzalanan 2019 deniz sınırlandırma mutabakat zaptı ile tanımlanan deniz egemenliği sınırlarına uygun olarak tatbikata katıldığını" belirtti.

        YUNAN HAMLESİNE AKINCI İLE YANIT

        Yunanistan basını, Türkiye’nin Libya ile deniz sınırı oluşturma tezinin uluslararası deniz hukukuyla çeliştiğini ileri sürerken, Atina’nın bu durumu egemenlik ve güvenlik açısından tehdit olarak gördüğünü ifade etti. İki yazının birlikte okunması, Doğu Akdeniz’de yeni bir denge arayışının başladığını ortaya koyuyor.

        Daha net ifadeyle Yunanistan, Libya ile diplomatik ve hukuki zemini yeniden kurmaya çalışıyor. Türkiye ise askeri ve fiili varlığını sahada görünür kılarak pozisyonunu pekiştiriyor. Libya’daki iki başlı siyasi yapı ve enerji-jeopolitik rekabet birlikte düşünüldüğünde, Atina ile Ankara arasındaki bu “Libya hattı”nın önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de gerilimin ana eksenlerinden biri olmaya aday olduğu söylenebilir.

        Son 15 yıldır Libya, batıda "Ulusal Birlik Hükümeti" ve doğuda güçlü lider Halife Haftar'ın hakim olduğu ülke parlamentosu olmak üzere iki rakip güç merkezi arasında bölünmüş durumda.

        Türkiye Yunanistan’ın bu diplomatik hamlesine sahada askeri gücünü ve varlığını hissettirerek yanıt vermiş oldu.

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
