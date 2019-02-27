Entegre üst-segment yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Yünsa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yapılan açıklamaya göre,Yünsa'nın cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 24 artış ile 296.87 milyon TL'den 367.79 milyon TL’ye ulaştı.

Şirket, ihracat gelirini ise yüzde 25 artırarak 249.3 milyon TL'ye çıkarttı ve şirket cirosunun yüzde 67.82'i ise ihracat kanalıyla gerçekleşti. Yünsa'nın yurt içi satış rakamları da 2018'de 104.4 milyon TL'den 127.4 milyon TL'ye yükseldi.

'TÜRKİYE'DE SEKTÖRÜMÜZDE İHRACATIN YÜZDE 70'İNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Yünsa'nın 2018 finansal sonuçlarını değerlendiren Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören, "2018 yılında ciromuzu yüzde 24 oranında artırdık. İhracat gelirimizi ise yüzde 25 artırarak 249.3 milyon TL'ye çıkarttık ve ciromuzun yüzde 67.8'i ihracat kanalıyla gerçekleşti. Bugün elliden fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üst-segment yünlü kumaş ihracatçısıyız. Türkiye'de sektörümüzdeki ihracatın yüzde 70'ini gerçekleştiriyoruz. Bugün üretim kapasitemiz ile dünyanın beş büyük üst segment yünlü kumaş ihracatçısından biriyiz ve dünya toplam kumaş pazarının yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyoruz. 45 yıldan bu yana üretimimize ara vermeden devam ediyoruz. 400'den fazla müşteriye ürünlerimizi sunuyor, uluslararası çapta birçok markayla iş birliğimiz ile Yünsa kumaşları dünya vitrinlerinde yer alıyor. 2018 yılında toplam 300'e yakın yeni ürün geliştirdik." dedi.