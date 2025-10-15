Habertürk
        Yunus Akgün: Kimin gol attığı önemli değil

        Yunus Akgün: Kimin gol attığı önemli değil

        A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Yunus Akgün, 4-1'lik Gürcistan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kimin gol attığı önemli değil" dedi.

        Giriş: 15.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:29
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 yenerek grubu ilk iki sırada bitirmek adına büyük bir avantaj yakalayan millilerimizin oyuncularından Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

        Mücadelenin ardından konuşan Yunus, "İlk önce takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettik. Kocaeli halkına teşekkür ediyorum. Bizim Çocuklar'ın bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Gerçekten keyif alıyoruz. Duran toplara çalışıyoruz ve bugün iki gol attık. Bizim için bir silah. Bugün bunları değerlendirdik. Çok önemliydi bizim için. Çok önemli bir galibiyet. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ülkemize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

        "MAÇTAN ÖNCE MERT İLE KONUŞTUK"

        Karşılaşmayı değerlendiren milli futbolcu, "Kvara, önemli ve tehlikeli bir oyuncu. Maçtan önce Mert ile de konuştuk, birlikte sıkıştıralım diye. Bence güzel bir maç oldu. Mert de güzel bir performans sergiledi. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

        "KİMİN GOL ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

        Son olarak Yunus Akgün, "Kimin gol attığı önemli değil, Milli Takım'ın kazanması önemli. Herkes var gücüyle mücadele ediyor. Bu istekten sonra herkes gol atabiliyor. Kazanmak önemli. Ama böyle ekstradan savunma oyuncumuzun atması bizim için güzel." sözlerini sarf etti.

