Devre arası transferinin son gününde Anderlecht'e transferi olumsuz sonuçlanan Yunus Akgün ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Belçika ekibinin, genç futbolcuyu halen takip ettiği ve sezon sonunda bu transferi rötarlı da olsa gerçekleştirmek istediği belirtildi. Anderlecht'in mayıs ayında Yunus Akgün için yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

YUNUS AKGÜN MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray ve Anderlecht, 3,5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic'in 1 milyon Euro'luk komisyon talebi işleri bozmuştu. Bu gelişmenin ardından Yunus Stevic ile anlaşmasını feshetmiş ve Hasan Anıl Eken ile anlaşmıştı.

Fatih Terim'in A Takıma çıkardığı Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.