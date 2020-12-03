DHA

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde dün gün batımına yakın zamanda, denizde birden bire ortaya çıkan yunuslar şaşırttı.

DHA'nın haberine göre sahildeki vatandaşlar cep telefonu kameralarına sarılarak, yunusların görüntülerini çekmeye çalıştı.

Yunusların gün batımı eşliğinde oluşan manzarada, suyun içinde dans eder gibi yüzmeleri ilgiyle takip edildi. Yunusların görüntülerini çeken vatandaşlar da büyük heyecan yaşadı.

Cep telefonlarıyla o anları kaydeden Zeynep Alkoç, "Daha önce kıyıya o kadar yakın yüzdüklerini kendi gözlerimle görmemiştim. Demek ki insanlar müdahale etmezse doğa yavaş yavaş kendine geliyor. Hayvanlar kendi habitatlarını geri alıyorlar insanların ellerinden. Çok muhteşem ve muazzam bir görüntüydü" dedi.