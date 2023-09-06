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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm! - Antalya haberleri

        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç, yaya geçidinde, 19 yaşındaki Nagihan Yeni'ye çarpıp karşı şeride geçti. 3 kişinin yaralandığı kazada, Nagihan Yeni, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 08:24 Güncelleme: 06.09.2023 - 08:24
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        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
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        Antalya'da dün akşam saatlerinde yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Manavgat ilçesinde, A.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidindeki Nagihan Yeni'ye (19) çarptı.

        KARŞI ŞERİDE GEÇİP OTOBÜSLE ÇARPIŞTI

        AA'da yer alan habere göre daha sonra aynı araç, karşı şeride geçip Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaya Nagihan Yeni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        BİR OTELDE ÇALIŞIYORDU

        Kızılot Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı anlaşılan genç kızın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI

        Yaralanan sürücü A.K. ile hafif ticari araçtaki U.D. ve İ.B. ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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