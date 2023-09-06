Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç, yaya geçidinde, 19 yaşındaki Nagihan Yeni'ye çarpıp karşı şeride geçti. 3 kişinin yaralandığı kazada, Nagihan Yeni, olay yerinde hayatını kaybetti
Antalya'da dün akşam saatlerinde yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Manavgat ilçesinde, A.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidindeki Nagihan Yeni'ye (19) çarptı.
KARŞI ŞERİDE GEÇİP OTOBÜSLE ÇARPIŞTI
AA'da yer alan habere göre daha sonra aynı araç, karşı şeride geçip Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaya Nagihan Yeni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
BİR OTELDE ÇALIŞIYORDU
Kızılot Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı anlaşılan genç kızın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI
Yaralanan sürücü A.K. ile hafif ticari araçtaki U.D. ve İ.B. ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.