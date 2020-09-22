Yurt dışı adları belli oldu

Adana'dan İspanya'ya uzanan gerçek bir hikâyeyi konu edinen 'Her Şeye Rağmen' adlı sinema filmi Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede gösterime girecek. Filmin gösterime gireceği ülkeler belli olmaya başladı.
Argentina
A Pesar De Todo
Canada
Regardless
Canada
Malgré tout
France
Malgré tout
Germany
Trotz Allem
Russia
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Spain
A Pesar De Todo
UK
Regardless
USA
Regardless
Türkiye, Almanya, İspanya ve ABD ortak yapımı 'Her Şeye Rağmen'i Erdal Murat Aktaş yönetirken senaryosunu Gürhan Özçiftçi, Ali Dündar ve Coşku Kılıç yazdı.
Hayatın tüm zorluklarına rağmen ayakta kalmayı ve umudu öne çıkaran 'Her Şeye Rağmen'de başrolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Nihan Büyükağaç, Ekin Mert Daymaz, Aslıhan Malbora, Vivien Lafleur, Robert Maaser, Meral Perin ve Barbara Sotelsek paylaştı.
Müziklerini Fahir Ataoğlu, kurgusunu Rüşen Dağhan'ın yaptığı 'Her Şeye Rağmen'in yönetmeni Erdal Murat Aktaş, şunları söyledi; "Sıradan insanların sıra dışı hikâyeleri beni çok etkilemiştir. Bir kadın hikâyesini film yapmak üzereydim. Bu hikâye bana geldiğinde her şeyi durdurduk ve bu projeyi öne aldık. Hikâyeden çok etkilendim ve hemen senaryo çalışmalarına başladık. Hayata renk katan, izlemekten keyif duyacağınız bir film yapmaya çalıştık."
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