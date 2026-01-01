Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı 2026 belli oldu
Yeni yılla birlikte pasaport, MTV başta olmak üzere yurt dışı çıkış harcı ücreti değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı (YDO) doğrultusunda artış yapılıyor. Peki, 2026 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu?
Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, güncel yurt dışı çıkış harcı ücreti
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ 2026
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.
Karar 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.