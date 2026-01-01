Habertürk
        Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı 2026 belli oldu

        Yeni yılla birlikte pasaport, MTV başta olmak üzere yurt dışı çıkış harcı ücreti değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı (YDO) doğrultusunda artış yapılıyor. Peki, 2026 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu?

        Giriş: 01.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:41
        Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, güncel yurt dışı çıkış harcı ücreti

        YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ 2026

        Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

        Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre, yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

        Karar 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

