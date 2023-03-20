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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini belirtti.

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 2023 yılı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.42, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.44, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 48.13 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinde on iki aylık ortalamalara göre artış oranı da yüzde 85.79 şeklinde oldu.

İMALAT'TA YILLIK YÜZDE 48.24 ARTIŞ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 42.66, imalatta yüzde 48.24 artış şeklinde gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri de, ara malında yüzde 47.78, dayanıklı tüketim malında yüzde 49.1, dayanıksız tüketim malında yüzde 46.06, enerjide yüzde 55.41, sermaye malında ise yüzde 49.38 artış olarak kaydedildi.

İMALATTA AYLIK YÜZDE 0.39 ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında da, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.25, imalatta yüzde 0.39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1.01 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.16 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.80 artış, enerjide yüzde 3.98 azalış, sermaye malında yüzde 0.52 artış olarak gerçekleşti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi sektörlerinden metal cevherleri yüzde 28.40, giyim eşyası yüzde 35.70, ana metaller yüzde 38.17 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 70.71, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 67.53, içecekler ise yüzde 67.34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3.98, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 2.61, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0.37 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu.

Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 1.85, kauçuk ve plastik ürünler ise yüzde 1.59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.