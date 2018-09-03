ABD'de geçen hafta beklentileri aşan büyüme verisinin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen pay piyasaları, hafta içinde tarihi zirvelerini test etse de cuma günü yatay bir seyir izledi. Dolar endeksi ise hafta içinde 94,4 ile ağustosun en düşük seviyesini görmesinin arından büyüme verisi ile yükselişe geçerek 95'in üzerinde dengelendi. Analistler, bu hafta cuma günü açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısının 26 Eylül'de gerçekleştirileceğini ifade etti. ABD'de bugün resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyecek.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, geçen hafta ABD'de açıklanan büyüme verisine kadar yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, haftanın ikinci yarısında düşüşe geçerek 1,16 seviyesinde dengelendi. Bu haftanın ajandasında Avro Bölgesi büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, ABD'nin istihdam raporuna kadar avro/dolar paritesindeki düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Asya piyasaları, azalan küresel risk iştahının etkisiyle yeni haftaya negatif başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyonu ve imalat sanayi PMI verileri yatırımcıların odağında olacak. Geçen hafta döviz kurlarındaki yükselişe karşın Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,81 değer kazanırken, cuma günü etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,6'lık düşüş görüldü. Geçen hafta yüzde 9 artan dolar/TL ise bankalararası piyasada yeni haftaya 6,6270 seviyesinden başladı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,15 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,13, en yüksek yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 17,95 olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,64 düzeyinde gerçekleşmişti. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,15) göre, bir önceki ay yüzde 15,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,73'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,55 artış göstermişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı enflasyon

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI

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