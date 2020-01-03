Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 7.36 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gösterdi

Yurt içi üretici fiyat endeksi aralık

Yİ-ÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,56 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%),Aralık 2019


Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%),Aralık 2019

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDE SU TEMİNİ YILLIK YÜZDE 7.94 AZALDI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %13,31, imalatta %6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,43 artış, su temininde %7,94 azalış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,54, imalatta %0,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,88, su temininde %0,59 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sektörlere göre Yİ-ÜFE değişim oranları (%),Aralık 2019

ANA SANAYİ GRUPLARINDA YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 4.27 İLE ARA MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %4,27, dayanıklı tüketim malında %7,25, dayanıksız tüketim malında %11,93, enerjide %9,02, sermaye malında %8,09 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,70 artış, dayanıklı tüketim malında %0,16 azalış, dayanıksız tüketim malında %1,24 artış, enerjide %0,01 azalış, sermaye malında %0,42 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre Yİ-ÜFE değişim oranları (%),Aralık 2019



YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 7.94 İLE SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASINDA GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; %7,94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması, %3,49 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %2,76 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %25,22, tütün ürünleri %25,17, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri %16,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%),Aralık 2019



AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 3.83 İLE DİĞER ULAŞIM ARAÇLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Aylık en fazla azalış; %3,83 ile diğer ulaşım araçları, %0,88 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, %0,59 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %3,31, kok ve rafine petrol ürünleri %2,01, gıda ürünleri %1,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%),Aralık 2019

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! 2019 yılı enflasyonu belli oldu - Haberler
İŞ-YAŞAM2019 yılı enflasyonu belli oldu
Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı
İŞ-YAŞAMIşığa az kaldı: Avrupa'nın en uzunu olacak
Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız
İŞ-YAŞAM"Değişim dönemiyle ilgili yeni bir faz başlatacağız"
Kıdem tazminatı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
İŞ-YAŞAMKıdem tazminatı 2020 ne kadar?
Yaban hayatına yem desteği
İŞ-YAŞAMYaban hayatına yem desteği
Divan Grubu'na yeni genel müdür
İŞ-YAŞAMDivan Grubu'nda nöbet değişimi
Tavuk yumurtası ve balıkta KDV indirildi - Haberler
İŞ-YAŞAMTavuk yumurtası ve balıkta KDV indirildi
Mangoya talep artıyor
İŞ-YAŞAMTalep arttı, siparişler yetişmiyor
Son dakika MÜJDESİ! Bakan Albayrak açıkladı: Mobilyada KDV indirimi
İŞ-YAŞAMMobilyada KDV indirimi
Airbus 9 yıl sonra Boeing'i tahtından etti- haberler
İŞ-YAŞAMKral öldü yaşasın yeni kral!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X