Yİ-ÜFE (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,56 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%),Aralık 2019



Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%),Aralık 2019

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDE SU TEMİNİ YILLIK YÜZDE 7.94 AZALDI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %13,31, imalatta %6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,43 artış, su temininde %7,94 azalış olarak gerçekleşti.



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,54, imalatta %0,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,88, su temininde %0,59 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sektörlere göre Yİ-ÜFE değişim oranları (%),Aralık 2019

ANA SANAYİ GRUPLARINDA YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 4.27 İLE ARA MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %4,27, dayanıklı tüketim malında %7,25, dayanıksız tüketim malında %11,93, enerjide %9,02, sermaye malında %8,09 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,70 artış, dayanıklı tüketim malında %0,16 azalış, dayanıksız tüketim malında %1,24 artış, enerjide %0,01 azalış, sermaye malında %0,42 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre Yİ-ÜFE değişim oranları (%),Aralık 2019

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%),Aralık 2019



Aylık en fazla azalış; %3,83 ile diğer ulaşım araçları, %0,88 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, %0,59 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %3,31, kok ve rafine petrol ürünleri %2,01, gıda ürünleri %1,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%),Aralık 2019