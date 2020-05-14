Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle geçici süreliğine kapatılan havayolu ulaşımının normalleşme sürecisi kapsamında yeniden açılması bekleniyor. Türk Hava Yolları uçuş takvimini de yayımladı. İşte, detaylar...

YURT İÇİ YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle yurt içi uçuşlarını 20 Mayıs, yurt dışı uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY),yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Salgın sonrası normalleşme sürecinde ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak yapmaya başlayacak.

THY UÇUŞ TAKVİMİ 2020

Türk Hava Yolları üç aylık periyotlar şeklinde düzenlediği uçuş takviminde ilk etapta Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar ise; Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv olacak şekilde belirlendi.

Türk Hava Yolları, Temmuz ve Ağustos aylarında ise uçuşlarını arttıracak.