Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarında

Dünya genelinde jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin günden güne varlığını güçlendirmesi piyasaların seyri üzerinde etkili olmaya devam ederken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetinin artacağına yönelik endişeler risk algısının yükselmesine sebep oluyor.

Savaş atmosferinin yeniden oluşabileceği kaygıları Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde yatırımcıları temkinli duruşa yönlendirdi.

Söz konusu gelişmeler, dün güvenli liman varlıklara talebi artırırken, altının ons fiyatı yükselişini dördüncü iş gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 2 bin 656 dolara çıktı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinin öngörülünden daha uzun sürebileceği endişesi tahvil piyasalarındaki alışların karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflamaya devam ediyor. Buna göre, bankanın gelecek ay yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, yüzde 48 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

REKLAM Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook enflasyondaki önemli ilerlemeye rağmen, yükselen çekirdek enflasyonun daha fazla yol kat edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti. Uygun politika adımlarının aşağı yönlü olduğunu düşündüğünü ifade eden Cook, ancak faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlamasının gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacağını vurguladı.

Cook, "Enflasyondaki ilerleme yavaşlarsa ve iş gücü piyasası sağlam kalırsa, aşağı yönlü yolda durakladığımız bir senaryo görebilirim. İş gücü piyasası önemli ölçüde zayıflarsa, politikayı daha hızlı gevşetmek uygun olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da enflasyonu düşürme yönündeki ilerlemenin durduğunu dile getirdi.

Bowman, iş gücü piyasası tam istihdama yakın kaldığı sürece, fiyat istikrarı tarafında daha büyük riskler gördüğünü ancak iş gücü piyasası koşullarında bir bozulma görülmesinin de mümkün olduğunu kaydetti. REKLAM Öte yandan, ekonominin önemli göstergeleri arasında bulunan çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı. Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 27 Ekim'de sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarına göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 94 artışla 35,1 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 artıran Nvidia, geçen senenin aynı döneminde 18,1 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, şirketin bu dönemdeki gelirinin 33,2 milyar dolar olacağı yönünde olurken, çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 37,5 milyar dolar olarak açıkladı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 109 artarak 19,3 milyar dolara ulaştı. Karını da yıllık bazda 2 katın üzerine çıkaran şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,2 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Analistler, Nvidia'nın 3 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sahip olduğunu ve çip üretiminde dünyanın önemli oyuncularından olduğunu anımsatarak, şirketin açıkladığı finansal sonuçların piyasaların yönünün belirlenmesinde öne çıktığını belirtti. REKLAM Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,90 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Mortgage başvuruları faiz oranlarındaki artışa rağmen yüzde 1,7 arttı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li perakende zinciri Target'ın hisseleri, beklentilerin altında gelir ile kar bildirmesi ve yıl sonu tahminlerini düşürmesi sonrasında yüzde 22 değer kaybetti. Öte yandan, Nvidia'nın beklenti üzeri bilanço açıklaması ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın yönetimi altında kripto dostu rejim beklentileriyle yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin'in fiyatı 97 bin doları aştı.

Son 3 gündür azalış eğiliminde hareket eden dolar endeksi söz konusu gelişmelerle dün yükselişle kapanırken, şu sıralarda 106,6 seviyesinde bulunuyor. Azalışını 3. güne taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 72,7 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 geriledi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

REKLAM Avrupa borsalarında Rusya ile Ukrayna arasındaki artan şiddetin bölgenin farklı ülkeleri de içine alarak yayılabileceği endişeleriyle negatif bir seyir izlendi. Dün Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna, İngiltere'den temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı. Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin Avrupa piyasalarında risk iştahını azalttığını kaydederek, piyasalarda oynaklığı artırdığını kaydetti.

Öte yandan İngiltere'de ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,6 yıllık bazda da yüzde 2,3 yükselişle beklentilerin üzerinde arttı. Almanya'da ise ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 artış kaydederek tahminleri geride bırakırken, yıllık bazda yüzde 1,1 azalışla öngörülere paralel gerçekleşti. Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4, Almanya'da DAX 40 endeksi ve İtalya'da da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

REKLAM Asya tarafında ise Nvidia'nın bilançosu sonrasında karışık bir seyir izleniyor. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, Peru'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Trump'a karşı "zıt" bir tutum içerisinde olmadığını söyledi. Şigeru'nun bu açıklamaları ve sergilediği tavırlar, ülkesinde eleştiri konusu oldu. Japonya tarafında yen değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi 155 seviyesinin üzerine seyrediyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti. Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,4660'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,4940'tan işlem görüyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.