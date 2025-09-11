Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.586,32 %0,96
        DOLAR 41,2854 %0,03
        EURO 48,3441 %0,08
        GRAM ALTIN 4.817,29 %-0,29
        FAİZ 40,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 54,46 %-0,34
        BITCOIN 114.166,00 %0,48
        GBP/TRY 55,8205 %-0,03
        EUR/USD 1,1690 %-0,04
        BRENT 67,30 %-0,28
        ÇEYREK ALTIN 7.876,26 %-0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi

        Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları piyasaların odağında olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 09:14 Güncelleme: 11.09.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözler TCBM'ye çevrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'de, dün, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede, üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

        ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinin ardından ÜFE verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimine ilişkin öngörüleri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını yükseltti.

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor.

        Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

        Öte yandan Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

        Bu gelişmelerle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 3 bin 630 dolardan işlem görüyor.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,0540, dolar endeksi yatay seyirle 97,8 seviyesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 67,2 dolarda seyrediyor.

        NEW YORK BORSALARI KAPANIŞ REKORLARINI TAZELEDİ

        New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azalırken S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi 6.532,04 puan ve Nasdaq endeksi de 21.886,06 puanla kapanış rekorlarını tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

        REKLAM

        AVRUPA TARAFINDA JEOPOLİTİK GELİŞMELER RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR

        Avrupa tarafında Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından artan jeopolitik endişelerin risk iştahını törpülemesiyle karışık bir seyir izleniyor. Bugün piyasaların odağında ECB'nin faiz kararı yer alacak.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin üç temel politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri takip edilecek.

        Bu gelişmelerle, dün, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,19 değer kaybetti.

        Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık seyirle başladı.

        ASYA BORSALARINDA HONG KONG HARİÇ POZİTİF BİR SEYİR İZLENİYOR

        Asya borsalarında da ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde teknoloji hisselerinin öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

        Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin ÜFE aylık yüzde 2,7 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

        REKLAM

        Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi 44.396,95 puanla rekor seviyeyi test etti. Güney Kore'de Kospi endeksi 3.344,70 puanla tarihi zirvesini gördü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

        EKONOMİSTLER, TCMB'DEN 200 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

        Bugün TCMB'nin faiz kararı yurt içi piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e el koydu
        TMSF Can Holding'e el koydu
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı