Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi

ABD'de, dün, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede, üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinin ardından ÜFE verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimine ilişkin öngörüleri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 3 bin 630 dolardan işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,0540, dolar endeksi yatay seyirle 97,8 seviyesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 67,2 dolarda seyrediyor. NEW YORK BORSALARI KAPANIŞ REKORLARINI TAZELEDİ New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azalırken S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi 6.532,04 puan ve Nasdaq endeksi de 21.886,06 puanla kapanış rekorlarını tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı. AVRUPA TARAFINDA JEOPOLİTİK GELİŞMELER RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR Avrupa tarafında Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından artan jeopolitik endişelerin risk iştahını törpülemesiyle karışık bir seyir izleniyor. Bugün piyasaların odağında ECB'nin faiz kararı yer alacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin üç temel politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri takip edilecek. Bu gelişmelerle, dün, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,19 değer kaybetti.