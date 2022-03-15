Yurtdışından siparişe vergi zammı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Son dakika haberi: Yurtdışından siparişte gümrük vergisi arttı! Yurtdışı sipariş gümrük vergisi ne kadar oldu?
ABONE OL

Yurtdışından siparişe vergi zammı

AB dışı ülkelerden kargo yoluyla gelen eşyaların gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre AB ülkelerinden değeri 150 Euro'yu geçmeyen eşyalarda vergi oranı yüzde 18 olarak uygulanacak

Son dakika haberi: Yurtdışından siparişte gümrük vergisi arttı! Yurtdışı sipariş gümrük vergisi ne kadar oldu?
HABERTURK.COM

Resmi Gazete'de 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Buna göre Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi. Söz konusu eşyanın AB'den gelmesi durumunda yüzde 18 vergi ödenecek.

Gelen eşya eğer ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alırsa bu oranlar üzerine ek yüzde 20 vergi uygulanacak.

KİTAPLARA MUAFİYET

Karar göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1.500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük vergisi sıfır olacak.

Ayrıca bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya da vergi muafiyet tanınacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Tüketicileri mağduriyetine ceza yağdı
İŞ-YAŞAM Tüketici mağduriyetine ceza yağdı
Tarım ÜFE'de şubat rekoru
İŞ-YAŞAM Tarım ÜFE'de şubat rekoru
Ücretli çalışan sayısı ocakta değişmedi
İŞ-YAŞAM Ücretli çalışan sayısı ocakta değişmedi
Son dakika: Hatay EXPO’ya hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM Hatay EXPO’ya hazırlanıyor
Bakan Nebati: Stoklar yeterli, en büyük dert enflasyon
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati: Stoklar yeterli, en büyük dert ...
Rusya'dan tahıl ve şeker ihracatına kısıtlama
İŞ-YAŞAM Rusya'dan tahıl ve şeker ihracatına kısıtlama
IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi
İŞ-YAŞAM IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' ...
FAO: Alternatif yağlara yönelim artacak
İŞ-YAŞAM FAO: Alternatif yağlara yönelim artacak
Yeni dönem ihracatın formülü, katma değeri yüksek projeler
İŞ-YAŞAM İhracatta hedef katma değeri yüksek projeler
Yabancı kiralık uçaklar Rus mülkiyetine geçecek
İŞ-YAŞAM Yabancı kiralık uçaklar Rus mülkiyetine geçecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.