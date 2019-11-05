Türkiye’nin ilk kurulan Kargo Şirketi olan büyük ve köklü kuruluşlarından birisidir Yurtiçi Kargo. Yurtiçi Kargonun Kargo taşımacılığında merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevaplarını sizler için derledik.

YURTİÇİ KARGO NEDİR?

Yurtiçi Kargo, 1982 yılında, Dr. İbrahim Arıkan liderliğinde ve Arıkanlı Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’deki ilk Türk kargo markası olarak kurulmuş ve “Söz Verdiğimiz Gibi” sloganı ile hareket etmiş ve emin adımlarla yoluna devam etmiştir.

Günümüzde Yurtiçi Kargoya ait, 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi ve 900’den fazla şubesi bulunmaktadır.Ayrıca 15.000’den fazla çalışanı ve 4000’in üzerinde araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere hizmet sunmaktadır. Yurtiçi Kargo, 2003 yılından beri Avrupa’nın 3. en büyük kargo şirketlerinden olan, çözüm ortaklığı sağladığıFransa Menşeili Geopost Kargo ile birlikte müşterilerinin uluslararası gönderilerini de dünyada 220’den fazla noktaya taşıyarak hizmet vermektedir.

Yurtiçi Kargo, taşımacılık sektöründeki lider pozisyonunu, nitelikli ve kalite tescilli insan kaynağı, müşteri odaklı hizmet ve analitik çözümleme yönetimi felsefesi ile birleştirerek mobilleşme ve inovasyondaki başarısıyla da sektöründe birçok firmaya öncülük etmeye devam etmektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Yurtiçi Kargo hafta içi 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet verirken, hafta sonu ise cumartesi günleri 09:00 ile 18:00 saatleri arasına kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo pazar günleri hizmet vermemektedir. Ayrıca bayram ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO ÖĞLEN SAATLERİNDE HİZMET VERİYOR MU?

Yurtiçi Kargo, hafta içi yada hafta sonu açık olduğu mesai saatlerinde ara vermeksizin hizmete devam etmektedir.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Cumartesi günleri de 09:00 ile18:00 saatleri arasında açık olan YurtiçiKargo yalnız, cumartesi günleri 09:00 ile 13:00 saatleri arasında kargo alımı yada dağıtımı gibi standart işleyiş yapılırken 13:00 ile17:00 saatleri arasında ise müşteri gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelere yapılmaktadır. Ayrıca Yurtiçi Kargo Pazar günü çalışmamaktadır.

KARGO ALIM SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

Hafta içi adresten yapılan kargo alımı saat 17:00 ye kadar alınıyor. Size yakın olan şubeye kargonuzu saat 18:00’e kadar kendiniz getirdiğiniz takdirde alım yine yapılabilir. Cumartesi günü ise erken saatte telefon ile şubeye adresinizden kargo alımı bildirdiğiniz takdirde saat 13:00’e kadar adresinizden kargo alımı gerçekleşir fakat eğer kendiniz teslim etmek isterseniz yine saat 17:00’ye kadar size en yakın olan şubeye kendiniz kargonuzu getirebilirsiniz.

KARGO DAĞITIMI SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

Hafta içi adrese teslim gönderilen kargonuz 09:00 ile 17:00 saatleri arasında teslim edilirken, şubeden kendiniz alacak iseniz saat 17:00’e kadar kargonuz hangi şubeye gelmiş ise gidip kendiniz alabilirsiniz.

Cumartesi günü ise adınıza gelen kargonuz adresinize teslim olarak gelmiş ise saat 13:00 kadar size teslim edilir fakat şubeye geç gelen kargo ya pazartesi günü adresinize teslim edilir yada akşam 17:00’ye kadar kargonuzun geldiği şubeden kendiniz gidip alabilirsiniz.

KARGONUN EN YAKIN VE EN UZAK MESAFEYE TESLİM SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Yurtiçi Kargo ile göndermiş olduğunuz kargonuz en yakın mesafeye yani 1 gün içinde yani gönderdiğiniz günden bir sonraki iş gününde teslim edilir

Kargo göndermiş olduğunuz en uzak mesafeye ise 3. İş gününde teslim edilir. Fakat kış hava koşulları teslim gün süresini uzatabilir

GELEN KARGOYU MÜŞTERİ TESLİM ALAMADIĞI TAKDİRDE ŞUBEDE KAÇ GÜN BEKLETİLİR?

Gelen kargonun alıcısına ulaşılamadığı durumlarda, kargolar teslimat şubesine geliş gününden itibaren 3 gün süreyle şubede bekletilmektedir. Fakat kargoda teslim için gün belirtilmiş ise yada alıcı şube ile irtibat kurup gün belirlemiş ise o güne kadar bekletilir.

KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kargo takibini talep ettiğiniz takdirde cep telefonuna iletilmesi ile yada gönderilen kargonun şubece kesilmiş fatura numarası ile gönderilen yada varış şubesini arayarak bilgi alabilirsiniz ayrıca internet üzerinden de yine kargonuza kesilen fatura numaranız ile takibini gerçekleştirebilirsiniz.

HANGİ KARGOLAR SİGORTA KAPSAMINA GİRER?

Tüm kargo şirketlerinde olduğu gibi, kırılacak hassaslıkta olan her türlü eşya ve özellikle akar ve çabuk bozulacak gıda ve herhangi sıvı kargolar Yurtiçi Kargonun sigortası kapsamında değildir. Herhangi bir sorun karşısında tüm sorumluluk göndericiye yada alıcıya aittir. Bunun haricindeki kargolar Yurtiçi Kargonun Sigortası kapsamındadır.