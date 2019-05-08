Kenan Taşkın'ın haberine göre, Trabzon Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan ve önceki gün izinsiz olarak ayrıldıkları yurtta bir daha geri dönmeyen 4 genç kızın bulunması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Polis ekiplerinin yaptıkları sıkı takip sonucunda kaçan kızlardan 3’u yakalanarak yurt yetkililerine teslim edildi.

Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, "Emniyet ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Seçil Ü., Eslem Ö. ve Edanur Y. adlı çocuklar bulunmuş ve kaldıkları yurda teslim edilmiştir. Kız çocuklarını yönlendirdiği ve elebaşı olarak nitelendirilen Güneş A.’nın ise aranmasına devam ediyor" dedi