Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yurttan kaçan kızlardan 3'ü bulundu

Trabzon Aile ve Sosyal il müdürlüğüne bağlı yurtlarda kaldıkları sırada önceki gün yurttan izinsiz ayrılan ve kayıplara karışan 4 genç kızdan 3’ü emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu bulundu. Bir genç kız ise aranıyor

Trabzon

Kenan Taşkın'ın haberine göre, Trabzon Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan ve önceki gün izinsiz olarak ayrıldıkları yurtta bir daha geri dönmeyen 4 genç kızın bulunması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Polis ekiplerinin yaptıkları sıkı takip sonucunda kaçan kızlardan 3’u yakalanarak yurt yetkililerine teslim edildi.

Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, "Emniyet ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Seçil Ü., Eslem Ö. ve Edanur Y. adlı çocuklar bulunmuş ve kaldıkları yurda teslim edilmiştir. Kız çocuklarını yönlendirdiği ve elebaşı olarak nitelendirilen Güneş A.’nın ise aranmasına devam ediyor" dedi

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?
GÜNDEMOtogar taşınıyor mu?
Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda tatil 9 gün mü olacak? İşte resmi açıklama
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman?
Hadi ipucu sorusu cevabı 8 Mayıs! Notre Dame'ın Kamburu romanı ile tanınan yazar kimdir? 12.30 Mini Hadi
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı
DGS başvuruları için son gün! ÖSYM 2019 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor?
GÜNDEMAdaylar dikkat! Bugün son
Olay fenomen aynı suçtan hakim karşısında: Onlar istedi
GÜNDEMOlay fenomen aynı suçtan hakim karşısında: Onlar ...
Sahurda faciadan dönüldü! Kamyon evin duvarından içeri girdi
GÜNDEMSahurda faciadan dönüldü!
Kılıçdaroğlu: Bir daha yeneceğiz, üstelik büyük farkla yeneceğiz
GÜNDEMKılıçdaroğlu: Bir daha yeneceğiz, üstelik büyük ...
Milli sporcular için öğretmenliğe atama duyurusu
GÜNDEMMilli sporcular için öğretmenliğe atama duyurusu
Bugünün ajandası
GÜNDEMBugünün ajandası
Kırkikindi yağmuru nedir? Kırkikindi yağmuru ne zaman yağar?
GÜNDEMKırkikindi yağmuru nedir, ne zaman yağar?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X