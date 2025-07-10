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        Haberler Objektife Takılanlar Yüsra Geyik ile Onur Bay Kuruçeşme'de - Magazin haberleri

        Yüsra Geyik ile Onur Bay Kuruçeşme'de

        Yüsra Geyik, eski rol arkadaşı Onur Bay ile Kuruçeşme'deki bir mekânda buluştu. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan ikiliden Geyik, daha sonra gazetecilere el salladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 08:11 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:11
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yüsra Geyik, eski rol arkadaşı Onur Bay ile Kuruçeşme'deki bir mekândaydı.

        Sohbet eden Yüsra Geyik ile Onur Bay, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı.

        Onur Bay, ufak bir panik yaşasa da Yüsra Geyik, gazetecilere el sallayarak karşılık verdi.

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        #Yüsra Geyik
        #Onur Bay
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