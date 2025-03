Yusuf Dikeç başarının sırrını açıkladı: Soğukkanlı olmak

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya alan milli atıcı Yusuf Dikeç, en önemli motivasyon kaynağının ülkesi için çalışmak ve katıldığı her yarışmayı kazanmak olduğunu söyledi.

Yusuf Dikeç, Osijek kentindeki organizasyonda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden milli takımın, genel klasmanda 40 ülke arasında zirvede yer aldığını hatırlattı.

Cumhuriyet ile yaşıt Türkiye Atıcılık Federasyonunun tarihinde ilk kez bu kadar çok madalya alarak hasretle beklediği başarıya ulaştığını belirten 52 yaşındaki Dikeç, bundan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Başarının ekip işi olduğunu vurgulayan Dikeç, "Çalışmanın sonucunda ancak başarıya ulaşabiliyorsunuz. Benim daha önce de dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğum olsa da hep yalnızdık ama şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü etrafımda başarılı takım arkadaşlarım, daha yetenekli gençler var.

Bunlar, bayrağımızı daha ileriye taşıyacak. En büyük motivasyon kaynağım bu ülke için çalışmak ve kazanmak." ifadelerini kullandı.

BAŞARININ SIRRI SOĞUKKANLI OLMAK

"Atıcılıkta başarılı olmak için gereken en önemli özellikler nelerdir?" sorusuna Dikeç, "Kendinizi kontrol edebilmeniz, soğuk kanlı olabilmeniz gerekiyor. Her ne kadar içinizde fırtınalar kopsa da duygularınızı ve hislerinizi spora karıştırmamanız lazım. Kendinizi kontrol edebilmelisiniz." yanıtını verdi.

Milli atıcı, normal hayatta da genelde sakin ve soğukkanlı bir yapıya sahip olduğunu aktardı.

KARİYERİNİ 2028'DE SONLANDIRACAK

"The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtımında yer alan Yusuf Dikeç, bölümlerde oynaması için de teklif geldiğini ancak Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nı hedeflediği için spora yoğunlaşmak adına bunu kabul etmediğini vurgulayarak, "Çok istediler. 12 bölümlük bir diziydi. Gidip ayda 12 gün orada yaşamam gerekiyordu. Benim en iyi yaptığım iş atıcılık sporu. O zaman atıştan uzak kalacaktım, o yüzden sıcak bakmadım. En çok sevdiğim iş atış. 2028'e kadar devam edeceğim. Allah ömür verirse de 2028'de artık bu işi noktalayacağız." şeklinde görüş belirtti.