Yusuf Egin ve Danla Bilic haberleri magazin gündeminden düşmüyor. Kozmetik sektöründen hizmet verdiği bilinen Engin Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Engin araştırılıyor. İşte Danla Bilic'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Yusuf Engin hakkında merak edilenler....

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Yusuf Engin, Bahçeşehir Üniversitesi'nde gördüğü 4 yıllık Avrupa Birliği İlişkileri eğitimini 2010 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında Engin Grup bünyesinde yer alan Engin Satış Destek Hizmetleri bünyesinde Kurul Üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

Futurapet isimli firmada hissedar olan Yusuf Engin, holdingin diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'de Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yusuf Engin, Rizelidir.

DANLA BİLİC'İN YENİ SEVGİLİSİ YUSUF ENGİN Mİ?

Magazin dünyasında konuşulanlara göre; YouTube için çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile birliktelik yaşıyor. İkilinin önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda eğlenirken görüldüğü ileri sürüldü.

Söz konusu aşk iddiası hakkında ne Danla Bilic ne de Yusuf Engin herhangi bir açıklamada bulunmadı.