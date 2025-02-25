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        Haberler Magazin Yusuf Güney, Andromedalı'daki 100 yaşındaki sevgilisini paylaştı - Magazin haberleri

        Yusuf Güney, Andromedalı'daki 100 yaşındaki sevgilisini paylaştı

        Şarkıcı Yusuf Güney, daha önce astral seyahate çıktığını ve Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu iddia ederek gündem olmuştu. Son olarak, bu iddiasını bir adım ileri taşıyan Güney, sevgilisini; "İşte size merak edilen sevdiceğim" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 20:11 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:11
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        Andromedalı sevgilisini paylaştı
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        Görünen o ki Yusuf Güney, 'uzay'ın ekmeğini yemeye devam etmek istiyor.

        Son dönemde sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, uzayda Kenan Işık ile karşılaştığını öne sürmüş ve Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu iddia etmişti.

        Bir programda yaptığı açıklamada; "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde, Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında. Dünyaya göre 18-19 yaşlarında, çok güzel bir kadın" demişti.

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        Sosyal medyada gündem olan Yusuf Güney, iddialara açıklık getirerek espri yaptığını belirtmişti. Konunun fazla ciddiye alındığını söyleyen şarkıcı, "Makara da yapamıyoruz yahu! Röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç: Ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle... Ah ah!" sözleriyle tepki göstermişti.

        "MERAK EDİLEN SEVDİCEĞİM"

        Son olarak sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, yapay zekâ efektiyle oluşturduğu görüntüyü yayımladı. Şarkıcı bu paylaşımında; "İşte size merak edilen sevdiceğim, Andromedalı sevgilim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Yusuf Güney
        #Andromedalı
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