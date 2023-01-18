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Survivor Yusuf Güney kimdir ve kaç yaşında? İşte Yusuf Güney'in biyografisi

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Survivor 2023 Ünlüler Takımı kadrosunda yer aldı. Yarışma heyecanının başlamasıyla birlikte gözler Yusuf Güney'in biyografisine çevrildi. Ünlü şarkıcının hayranları ve Survivor tutkunları Yusuf Güney hakkındaki detayları merak ediyor. İşte Yusuf Güney hakkında merak edilen detaylar...

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  • Yusuf Güney kimdir? 2023 Survivor Yusuf Güney kaç yaşında, nereli ve evli mi? Yusuf Güney biyografi

    Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü şarkıcı şimdilerde Survivor kadrosunda yer almasıyla yeniden adından söz ettirmeye başladı. Peki, Survivor Ünlüler Takımı'nda yer alan Yusuf Güney hakkında merak edilip araştırılan detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • Yusuf Güney kimdir? 2023 Survivor Yusuf Güney kaç yaşında, nereli ve evli mi? Yusuf Güney biyografi

    YUSUF GÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

    Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhaneli olan Güney, 14 yaşına kadar Trabzon’da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra’ya taşınmıştır.

    Londra’da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman’ın Londra’da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.
  • Yusuf Güney kimdir? 2023 Survivor Yusuf Güney kaç yaşında, nereli ve evli mi? Yusuf Güney biyografi

    O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi “Aşk-ı Virane” Rafet El Roman’ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi’de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi’nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde de bu şarkı, “Yılın Şarkısı” seçildi.

 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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