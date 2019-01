4.5 sezon formasını giydiği Trabzonspor 'dan geçtiğimiz sezonun başında Bursaspor 'un yolunu tutan Yusuf Erdoğan, Antalya kampında Habertürk Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Muhabirimiz Ahmet Selim Kul'un sorularını içtenlikle yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumdan Bursaspor'daki hedeflerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Yusuf Erdoğan'ın sözleri:

"İNŞALLAH İKİNCİ YARIDA ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVELERİNİ TOPLARIZ"

"Kamp çok yoğun bir şekilde devam ediyor klasik olarak. Bizim için güzel geçtiğini düşünüyorum. İki tane hazırlık maçı yaptık. Eksiklerimizi gördük bu maçlarda. Yoğun çalışmalar yapıyoruz ve inşallah ikinci yarıda bu çalışmalarımızın meyvelerini toplarız diye ümit ediyorum. Arkadaşlık ortamı çok iyi, genç kardeşlerimiz geldiler alt yapıdan. İnşallah bu birlikteliği puan tablosuna yansıtırız."

"BEKLENEN YUSUF ERDOĞAN'I İZLETECEĞİM"

"Ben buraya geleli 1.5 sene olacak. Artık gerçek kimliğimi bulmamın zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü 13 senenin ardından Trabzon şehrinden başka bir şehre geçmek benim için de kolay olmadı. Uyum sorunu olmadı desem bile şimdi baktığımda yaşadığımı görüyorum. Çünkü bambaşka bir şehir, bambaşka bir takım. Onu artık atlatmış durumdayım. Adaptasyon sürecim bitti. İnşallah daha iyi bir performans gösterip o beklenen Yusuf Erdoğan'ı izleteceğim."

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

"Bu sezon lig çok enteresan devam ediyor. Takımlar birbirine o kadar eşdeğer güçlere sahipler ki düşecek takım da Avrupa'ya gidecek takım da, şampiyon olacak takım da belli değil. Herkes herkesi yenebiliyor, büyük küçük, güçlü zayıf diye bir şey kalmadı. Bu da ligin kalitesinin arttığını gösteriyor. Eskiden iki takım oynarken kağıt üzerinde maçın bir favorisi oluyordu. Artık o yok. Biz de Bursaspor olarak daha iyisini yapabilirdik. Bir beraberlik serimiz oldu. Onların 2-3 tanesini galibiyete çevirebilseydik şu an belki ilk 4'ün içerisinde olabilirdik. Ama her şeyin bir telafisi var. Her takımla yeniden oynayacağız. Zorlu maçlarda oynadığımız futbol bize özgüven aşıladı. O maçlardaki futbolumuzu genele yayarsak çok iyi bir ikinci yarı geçireceğiz inşallah."

"HOCANIN BİZE KATKISI ÇOK"

"Hocamızın Türk futboluna kazandırdığı birçok isim var. Şimdi de Bursaspor'da yeniden bir düzen oturtmaya çalışıyor. Yeni transferler var çok fazla ve genç oyuncular var bize katılan. Onları da yeni transferler olarak görüyoruz. Hocanın o oyunculara da bize de çok büyük katkısı oluyor. Biz onun bize olan güvenini boşa çıkartmamak için elimizden gelenin en iyisini yapıp hem onun yüzün hem kendi yüzümüzü hem de Bursaspor camiasının yüzünü güldürerek iyi bir ikinci yarı geçirmeyi hedefliyoruz."

"BENİM DE HATAM VAR AMA ASIL SORUN SİSTEMSİZLİK"

"4.5 sene oynadım Trabzonspor'da. 10'a yakın teknik direktör, 2 başkan, 3 tane de sportif direktör değiştirdi kulüp o dönemde. Benim için de zor bir dönem oldu bu yüzden. Oradaki sıkıntıları tabii ki şimdi anlatmaya gerek yok. Elbette benim de çok fazla hatam oldu ama bir sistemin içine bir düzenin içine giremedik bir türlü o dönem. Bundan dolayı bizim de performansımız hep dalgalı oldu. Çünkü futbol dışındaki olaylara odaklandığınız zaman sahanın içinde kendini verseniz bile istediğiniz performansı sergileyemeyebiliyorsunuz. Trabzonspor'dan ayrılmak benim için zordu ama bir karar da vermem gerekiyordu. Gelişim anlamında, sıçrama anlamında bir hamle yapmalıydım. Bizim en büyük sıkıntımız kişilerden ziyade sistemde olduğunu düşünüyorum. Futbolcuyu, teknik direktörü eleştirmek kolaydır ama her takımda bu tarz olaylar oluyorsa düzeni bir soruşturmak gerekiyor. Bence mesela Yusuf, Abdulkadir ve diğer genç oyuncuların çıkışının en büyük faktörü başkanıyla, hocasıyla bir sistem içerisinde yer almaları. Sistem azıcık bile düzeldiğinde bu futbolculara da yansıyor hemen. Keşke biz de öyle bir döneme denk gelebilseydik. Çok farklı bir Yusuf Erdoğan olabilirdi. Çünkü çok fazla maç yaptım, Avrupa Kupaları'nda forma giydim, iyi performanslar çıkardım, goller attım."

"6 AYDA BİR HOCAMIZ DEĞİŞİYORDU"

"İyi gidiyordu aslında her şey ama 6 ayda bir hocamız değişiyordu. Birinin a dediğine diğeri b diyebiliyordu. 3 maç sol bek oynuyordum, 3 maçta ise sol açık, 3 maç sağ açık oynadım. Sağ bek bile oynadım Trabzonspor'da. Tabii ki doğal olarak herkes benim gerilememi konuşuyor ama bence bu duruma gelinmesin de sistemsizliğin ve düzensizliğin de çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Kendi özeleştirimi de yapıyorum ama. Kesinlikle ne olursa olsun, bu durumdan etkilenmemem, bu bahanelere sığınmamam lazımdı. Daha çok çalışmalıydım. Şunu da söyleyeyim; bizi doğruya yönlendirecek profesyonel insanlar da hiç yanımızda olmadı. Ben 19-20 yaşında Trabzonspor'a, A milli takıma gittim. Bu dönemleri yaşamış, bu dönemleri tecrübe etmiş insanlar bizim yanımızda olmadı maalesef. Bize sadece "Çıkın oynayın" dediler. Ama bu seviyede kesinlikle profesyonel yardımlar çok önemli. Ben genç oyuncu kimi görsem, özel hocasından, psikoloğuna, diyetisyenine profesyonel destek almalarını söylüyorum. İnsan kendi kendini çözemeyebiliyor. Dışarıdan profesyonel bir bakışla hatalarını görüyor insan. Futbol artık sadece sahada oynanan bir oyun değil."

"MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN AYRI BİR MOTİVASYON"

"Bunu her zaman söylüyorum. Ben asker çocuğuyum. Hedefim de her zaman milli takımda Ay-Yıldızımızı temsil etmek. Çünkü babamdan dolayı çok zorlu şartlar gördüm, çok şey yaşadım. Benim için milli maçlarda İstiklal Marşı'nı söylemek, başka takımları yenmek ayrı bir motivasyon kaynağı. Benden bekleneni önce ben kendimden bekliyorum. İnsanlar beni nerede görseler, çok iyi bir futbolcu olduğumu ama silkelenmem gerektiğini söylüyorlar. İnşallah da bunu başaracağım ve yeniden milli formayı giyeceğim."

"ATMOSFER OLARAK BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

"Şampiyon olmuş 2 Anadolu kulübünde oynamış olmak çoğu kişiye nasip olmayacak bir duygu. Çok şükür bu gururu yaşadım. Bence Türkiye'deki en iyi 2-3 atmosferden birine sahip Bursaspor seyircisi. Ben ilk geldiğimde kendi kendime "Nasıl bir yere geldim" dedim. Gerçekten çok ateşliler ve yenilgi galibiyet önemli değil onlar için. Onlar her zaman üstlerine düşeni yapıyorlar. Büyük bir camiaya geldiğimi biliyordum ama bu kadar iyi bir taraftar olduğunu beklemiyordum burada. O yüzden ileride futbolu bıraktığım zaman anlatacağım çok güzel hikayelerim olacak buradan. İyi ki gelmişim diyorum buraya. Teksas gerçekten olağanüstü bir taraftar grubu."

"İLLA MADDİ KRİZ Mİ GEREKİYOR?"

"Yusuf, Abdulkadir, Hüseyin... Bu oyuncuların çıkması kesinlikle sürpriz değil. Ve gerçekten bu tarz o kadar çok yetenek vardı ki... Hüseyin bizimle A takım antrenmanlarına geliyordu daha U21'de dahi oynamıyorken. Sadece havayı koklamak için geliyordu ve şimdi bir numaralı stoperi oldu Trabzonspor'un. İlla böyle maddi krizler mi olması gerekiyor yani böyle çocukların oynaması için. Sadece Trabzonspor için değil tabii ki tüm takımlar için geçerli bu. Gençlere yönelmek, mecburiyetten, kötü şartlardan sonra olmamalı. 3-4 sene sonra yeniden mali durumlar düzeldiğinde bu gibi çocuklar unutulmamalı."

"GENÇ OYUNCULAR İNŞALLAH ÇOK BAŞARILI OLUR"

Biz kendi insanımıza ne kadar çok değer verirsek, o kadar başarılı olabileceğimizi düşünüyorum Türkiye olarak. İnşallah önce kendi değerlerimize önem veririz. Trabzonspor'da bunları çok yaşadım. Dışarıdan gelen yabancıya o kadar çok değer verilip biz geri planda tutulduk ki onların kapris yapıp oynamamasıyla anca bize sıra gelir oldu. Yine de buna rağmen çok fazla maç oynadım orada. İnşallah Yusuflar, Abdulkadirler çok başarılı olur ve örnek olurlar. Ozan Kabak örneği var mesela. Muhtemelen kısa bir süre önce metrobüsle gidip geliyordu antrenmanlara ama şimdi onla ilgili milyon euroluk transfer tekliflerinden bahsediliyor. Bunlar çok güzel şeyler. İnşallah daha çok Ozanlar, Abdulkadirler, Yusuflar çıkar. Biz de her zaman gurur duyarız. Ülke olarak buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

"VAR ÇOK GÜZEL AMA ALIŞAMADIK DAHA"

"Futbolda adalet anlamında VAR sistemi çok güzel oldu ama ben alışamadım açıkçası (Gülüşmeler) Bir pozisyon oldu, gol attık. Seviniyorsun tabii bir motivasyon artışı oluyor. Sonra 1-1.5 dakika sonra hakem gidip izliyor gol değil diyor. E gol yok deyince sanki rakip gol atmış gibi motive oluyor. Biz de gol yemiş gibi demoralize oluyoruz. Rakip takım seyircisi de ateşleniyor. Ne olduğunu anlamıyorsun bir anda. Sezon başından beri de tesadüf bizim başımıza çok geldi. Güzel bir uygulama inşallah alışırız. Yeni olduğu için uyum sorunumuz var ama."

"İKİNCİ YARI 4-5 KAT ZOR OLUR"

"İlk yarının 4-5 katı daha zor bir ikinci yarı bekliyorum. Artık bütün takımlar son kurşunlarını atmaya başlayacak. Herkes bir plan içerisinde. Güzel, heyecanlı bir lig olacağını düşünüyorum. Benim yaşadığım en heyecanlı lig açıkçası. Çok güzel gidiyor ve bence çekişme son haftaya kadar sürecek. Son maça kadar neyin ne olacağı belli olmayacak bence. İnşallah kim ne hak etmişse onu kazanır."

