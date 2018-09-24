MİT’in Suriye’nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen Reyhanlı saldırısının faili terörist Yusuf Nazik’in sorgusunda örgütle bağlantılı 100’e yakın kişinin adını verdiği öğrenildi.

CNNTürk’te yer alan habere göre polise Suriye ve Türkiye’de bulunan örgüt bağlantılı 100’e yakın kişinin adını veren Yusuf Nazik’in daha çok sayıda kişinin ismini vereceği belirtildi. Nazik’in verdiği isimler içinde iyi derecede Kürtçe ve İngilizce bilen bir ABD’linin de arasında bulunduğu iki ayrı hedefe önümüzdeki günlerde operasyon düzenlenmesi için düğmeye basılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Hedeflerden birisinin yurtdışında bulunduğu öğrenilirken, Nazik’in isimlerini verdiği yerli ve yabancı teröristlerin yakalanması için kurulan 40 kişilik özel ekibin de çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

GÖZALTI UZATILABİLİR

Suriye ile Türkiye arasında yasadışı yollarla insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan terörist Nazik’in verdiği bilgilerin netlik kazanması için gözaltı süresinin bir kez daha mahkeme kararı ile uzatılabileceği ifade ediliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Yusuf Nazik’in çok sıkı korunurken, bulunduğu binanın çevresinde kuş uçurtulmuyor.

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