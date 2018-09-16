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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, 4 gündür sorguda

MİT'in 'nokta operasyonu' ile Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik'in sorgusu sürüyor. Yusuf Nazik'in verdiği bilgiler doğrultusunda sorgusunun bir süre daha uzatılabileceği ve ek gözaltı süresi istenebileceği öğrenildi

16.09.2018 - 13:14 | Güncelleme: DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca ( MİT) Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik (34), 4 gündür sorgulanıyor. Yusuf Nazik'in verdiği bilgiler doğrultusunda sorgusunun bir süre daha uzatılabileceği ve ek gözaltı süresi istenebileceği öğrenildi.

Reyhanlı'da 2013 yılında gerçekleştirilen, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik, MİT'in 'nokta operasyonu' ile Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Güvenli yollardan Türkiye'ye getirilen Nazik, MİT'teki ilk sorgusunda bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf ederek, "Reyhanlı patlamasının eylemini ben ve arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye'den yakalayıp, getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkarken, Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür, bunun hesabını elbet sizden soracak" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'mavi kategori'de, 'terör örgütü THKP-C mensubu olmak' suçundan yer alan Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Aynı gün sağlık kontrolünden geçirilen Nazik, daha sonra sorguya alındı.

KİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI ÇÖZÜLÜYOR

Gözaltı süresi 4 gün uzatılan Yusuf Nazik'in, sorguda, 'THKP-C Acilciler' örgütü ile ilgili önemli bilgiler paylaştığı öğrenildi. Örgütün Suriye istihbaratı ile bağlantısı hakkında konuşan Nazik, yurt içi ve dışındaki bağlantılarını da anlattı. Reyhanlı'daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını itiraf eden Nazik'in, saldırı öncesi Türkiye'ye gelerek, kimlerle görüştüğü ve bu kapsamda MİT ve emniyet istihbarat birimlerince temin edilen fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı öğrenildi. Daha önce Suriye ile Türkiye arasında yasa dışı yollarla insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan terörist Nazik'in örgüt ile bağlantılı çeşitli isimler verdiği de kaydedildi. Reyhanlı saldırısının emrini verenler arasında yer aldığını belirttiği 'El Muhaberat' ajanı, 'Hacı' kod adlı Muhammed isimli kişi hakkında da bilgi veren Yusuf Nazik'in sorgusuna zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı öğrenildi. Yusuf Nazik'in verdiği bilgiler doğrultusunda sorgusunun bir süre daha uzatılabileceği ve ek gözaltı süresi istenebileceği öğrenildi.

33 KİŞİ YARGILANIYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada, saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlanan Nasır Eskiocak'ın da alarında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti. Firari sanıklar 'THKP/C-Acilciler' terör örgütü elebaşı Mihraç Ural ile Yusuf Nazik, Ömer El Hatip, Muhammet Dip Korali, Cengiz Sertel, Ercan Bayat, Temir Dükancı ve Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.

 

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