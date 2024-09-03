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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Yusuf Özdemir'e milli takım daveti - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Yusuf Özdemir'e milli takım daveti

        Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:55
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        Yusuf Özdemir'e milli takım daveti!
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        Trendyol Süper Lig'e 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan Corendon Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

        Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.

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