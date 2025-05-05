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        Haberler Magazin Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, Mylan’ın yüzünü ilk kez gösterdi- Magazin haberleri

        Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, Mylan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

        2024'te evlenen, ocak ayında oğulları Mylan'ı kucaklarına alan Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk; çocuklarının yüzünü ilk kez, şampiyonluk kupasıyla birlikte gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 23:15 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:16
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        Kupa aşkına yüzünü gösterdi
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        2024'ün Mayıs ayında Paris’te evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, kısa bir süre sonra bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerini mutlu etmişti.

        29 Ocak’ta Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan çift, anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Mylan, geçtiğimiz günlerde 3 aylık oldu.

        Oğullarının yüzünü bugüne dek sosyal medya paylaşımlarında gizlemeyi tercih eden çift, Mylan’ın yüzü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

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        Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupayı eşi ve oğluyla birlikte kaldıran Yazıcı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Melisa Aslı Pamuk
        #Yusuf Yazıcı
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