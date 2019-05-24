Türkiye'nin vizyon projelerinden birisi olan Yusufeli Barajı’nda gövde beton döküm işlerine 2018’de başlanmıştı. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. 23 Mayıs tarihi itibarı ile barajda 1 milyon 100 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 27,5 gerçekleşmeye ulaşıldı. Böylece gövde yüksekliği 100 metreye ulaşan barajda birinci dalya tamamlanmış oldu. Barajın yükselmesiyle beton dökülen alanın büyümesinden istifade edilerek günlük beton hızı da artmaya başladı.

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