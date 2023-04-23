Yusufeli'nde yapımı süren viyadük yakınındaki heyelan kamerada

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DHA

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın sularına gömülen eski yerleşim yerinde inşası devam eden viyadüğün yanındaki yamaçta meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yusufeli Barajı'nın suları altında kalmaya başlayan Yusufeli ilçesinin eski yerleşim yeri Yansıtıcılar-Sakut mevkisinde, yeni ilçeye ulaşımın sağlaması için inşa edilen viyadük ayaklarının yanındaki yamaçta heyelan meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde yaşanan heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde viyadüğün çevresindeki dik yamaçta toprak ve kaya kütlerinin hızla baraj sularına kaydığı, çevreyi de toz bulutu kapladığı yer aldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Yusufeli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise viyadük ayaklarında gerekli tedbirlerin alındığı ve viyadük çalışmalarının planlanan şekilde devam edeceği bilgisi paylaşıldı.