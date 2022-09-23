Yuva köyü muhtarı için inceleme başlatıldı 0:00 / 0:00

DHA

Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, zehirlenmelerin sebebinin belirlenmesi için özel olarak savcı görevlendirildi. DHA'nın haberine göre, zehirlenme vakalarıyla ilgili köy muhtarının ihmalinin olup olmadığı araştırılırken, ölen Eyüp Ertem'in (49) otopsi sonucu da bekleniyor. 142 KİŞİ TABURCU OLDU Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, temmuz ayında Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkiklerde çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı.

Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 142 kişi taburcu oldu. Yoğun bakım hastası bulunmazken, hastanede halen serviste tedavisi süren 5 kişi kaldı. Bu hastaların da sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi. SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR Olayla ilgili adli soruşturma ise devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, özel olarak savcı görevlendirildi. Savcı koordinesinde yürütülen soruşturmada, köyün su kaynağı ve evlerde kullanılan sulardan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerin sonuçları soruşturma dosyasına eklendi. Suyun kaynağından alınan örneklerde görülmeyen bazı bakteri ve benzeri unsurların, şebekenin diğer noktalarında bulunduğu tespit edildi.