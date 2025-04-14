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        Haberler Sağlık Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyuyan kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu | Sağlık Haberleri

        Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyuyan kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu

        Eskişehir'de 14 yaşında geçirdiği yüz felci nedeniyle yıllar boyunca sol gözünü kapatamayan 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:43
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        Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyudu!
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        Yüz felcinin ardından sol gözünü kapatamayan ve yüz simetrisi bozulan bu nedenle açık gözle uyumak zorunda kalan Cihan, ablasının tavsiyesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görev yapan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar'a başvurdu.

        Yapılan muayenelerin ardından ameliyat edilmesine karar verilen Cihan'a, yaklaşık 5 saat süren operasyonla sol gözüne 24 ayar altın yerleştirilerek implantasyon tedavisi uygulandı. Ayrıca yüz simetrisini sağlamak amacıyla da bacağından alınan doku ile ağız köşesine müdahale yapıldı.

        Tedavi sonrası her iki gözünü kapatarak uyuyabilen Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendini dinlenmiş hissettiğini ve baş ağrılarının sonlandığını söyledi.

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        14 YAŞINDAN BERİ GÖZÜ AÇIK UYUYOR

        Ameliyatın ardından 4 gün hastanede kalan Cihan, taburcu olduktan sonra doktorlarına teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Bu hastalığı 14 yaşında geçirdim. Sol tarafıma etki etti ve titreme başladı. Ailem beni anlamadı. O günden beri sol gözüm açık yatıyordum, baş ağrılarım oluyordu. Ablamın sayesinde Yunus Bey'e ulaştım. Artık rahat uyuyorum, rüyalar görüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayesinde sigarayı da bıraktım."

        Operasyonu gerçekleştiren Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar ise bu tedavinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulandığını bildirdi.

        Tedavinin altın implantasyonu ve yumuşak doku transferi yöntemleriyle yapıldığını kaydeden Çınar, "Hastamızın uzun yıllardır süren göz kapatma sorunu ve yüz simetrisi bozukluğu vardı. Altın implantasyonu ve yumuşak doku transferiyle hem gözünü kapatmasını hem de yüz simetrisini sağlamayı amaçladık" diye konuştu.

        Yüz felcinin toplumda bilinen bir durum olduğunu ancak tedavi yöntemlerinin pek tanınmadığını vurgulayan Çınar, plastik cerrahlar olarak bu tür şikayetlere yönelik başarılı tedaviler uygulayabildiklerini sözlerine ekledi.

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